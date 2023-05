PROFESOR HEROJ KOJI JE SPASAO UČENIKE U STUDIJU KURIR TV: Pouku nismo izvukli tada, a nećemo ni sada! Posle bitke SVI SU GENERALI

Uprkos mraku tuge koji nas sve pritiska poslednjih nedelju dana, nije zgoreg podsetiti se da neke priče imaju srećan kraj. Jedna od takvih je ona iz Velike Plane kada je pre četiri godine profesor Slavoljub Stojadinović sprečio tragediju u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Velikoj Plani.

Tada je naoružani muškarac G. T. iz sela Livadice ušetao u školu i zarobio odeljenje kome je Slavoljub bio razredni starešina, te ispalio dva hica u plafon. Profesor fizičkog se suprotstavio napadaču i uspeo da spreči da bilo ko tada nastrada ili bude ranjen iako je napadač bio naoružan do zuba.

Profesor Stojadinović prisetio se u emisiji Puls Srbije jednog od najmučnijih događaja u njegovom životu:

- Nažalost ova deca u Beogradu nisu imala sreće kao mi u Velikoj Plani. Završilo se tragično po decu koja nisu ni slutila šta ih čeka po dolasku u školu. U Velikoj Plani, hvala bogu, i za decu i za nas nastavnike i za radnike u školi sve je prošlo kako treba. Moglo je da pođe sve po zlu naravno, ali pouku nismo izvukli ni tada, a na žalost nećemo je izvući ni sada.

Stojadinović je u kratkim crtama ispričao kako je tekao događaj u Velikoj Plani koji je, da nije bilo njegove intervencije, mogao da ima fatalan ishod.

- Učenica iz razreda me je pozvala, ja sam došao i zatekao sve to. Iskoristio sam nepažnju napadača i uradio to što sam uradio. Svi smo imali sreće i sve se završilo kako treba - rekao je Stojadinović i dodao:

- U tom trenutku nemate mnogo vremena da razmišljate. Odluke se donose u deliću sekunde. Moja procena je bila da ja u tom trenutku mogu da uradim nešto za svoju decu i za sebe. Ispostavilo se da je moja procena bila ispravna, a da je bilo šta krenulo po zlu ja bih bio u zatvoru ili bih bio pokojnik kao i većina mojih učenika. Posle bitke svi su generali. Da mi nije pošlo za rukom da sprečim napadača, sigurno bi ljudi rekli: "Što je on skakao uopšte? Postoje oni koji su nadležni to da rade."

