"MOJ MUŽ IMA DRUGU ŽENU, SVI SKUPA ŽIVIMO" Bosanka na jug Srbije došla pre 37 godina, tu se i udala! Sad muža deli sa drugom VIDEO

BEOGRAD - Bosanka Aida došla je na Kosovo pre 37 godina, u južnu srpsku pokrajinu, još za vreme SFRJ.

Udala se iz ljubavi za tadašnjeg izabranika i svog sadašnjeg muža i tako postala albanska mlada i snajka - a posle 17 godina braka, mužu daje dozvolu da pod isti krov dovede i uzme i drugu ženu.

Nije, kaže ona, ni prvi, ni zadnji, to je kod njih sasvim normalno. Muž joj je priuštio dobar život, na Kosmetu je odlično prihvaćena i njegova porodica je dala garanciju za nju i njeno izdržavanje ukoliko bi suprug, nekim slučajem ipak odlučio da ne ispoštuje svoju reč. Do toga nije došlo već 15 godina...

Suprug ima decu i sa drugom ženom, a njegova najmlađa ćerkica koju ima s drugom ženom nosi Bosankino ime - Aida, koja je njegova prva supruga.

Aida je pred kamerama na Jutjub kanalu "Priče sa Dijanom" ispričala svoju životnu priču, priču Bosanke s Kosova u kojoj je rekla da muž ugađa obema - "i meni i njoj", da se nijedna ne bi naljutila.

Aida je majka dve ćerke i kaže da je lep život imala za sve te godine, otkad se udala a tad je imala samo 22 godine. Kaže da joj je daleko od rodne Bosne ali to je sudbina. Dodaje i da joj je bilo teško da nauči "njihove običaje i njihov jezik" ali da je tako i htela i morala kad već tamo živi.

Muž joj, kaže Aida, sa drugom ženom ima dva sina od po 14 i 8 godina i ćerku od četiri godine koja se zove po njoj, prvoj supruzi, Aida.

foto: Youtube Printscreen, Priče sa Dijanom

Bosanka kaže i da se sa muževljevom drugom suprugom lepo slaže, da svi zajedno žive, i da njih dve sve zajedno rade - i tako već 15 godina.

Opisala je i kako je to bilo kad je njen muž nju pitao da dovede i drugu ženu, ona je rekla pa ako si gospodin, dovedi. To je značilo kako on treba da se ponaša prema obema.

Međutim, pošto je ona starija prvo sve njoj kupi, pa onda i mlađoj ženi. Nema svađa, nema problema, a sve im kupuje podjednako: Ugađa i jednoj i drugoj.

Kako se uopšte dogodilo da joj je tražio da se oženi Aida je ispričala da je nažalost imala više pobačaja, umrle su joj tri ćerkice i tri sina. A oni dole, kaže, hoće muško, tako žele pa mu je dozvolila da dovede drugu ženu, a lično on i njena familija su joj čvrsto obećali da je muž neće zaboraviti niti da će joj išta faliti.

Aida je rekla da je sreća što u tom trenutku nije imala nikog od bliske familije jer se u Bosni svi tome čude, a nije ni dolazila 14-15 godina. Na Kosovo se udala tako što joj se rođaka dole udala pa joj ponudila da se uda za njenog devera. Tako su bile i rođake, sestre, i jetrve, jer su se udale za dva brata.

Aida kaže da živi na pola puta između Prištine i Prizrena, te da joj muž ne brani ni da izađe, ni da se obuče, jer, kaže, njihove dimije od 12 metara ne nosi, niti je muž to od nje tražio.

Dodaje i da je u Bosni narod veseliji, da se tu smeje i priča, a na Kosovu se više ćuti. Ispričala je i da slabo voli ta njihova jela što kuvaju i da više voli bosansku kuhinju i bosanske pite koje je zavoleo i njen muž.

