IMA LI KRAJA KIŠI I OLUJNOM VETRU? Meteorološkinja otkriva šta nas očekuje do kraja maja: EVO KAD NAM KONAČNO STIŽE TOPLO VREME

Vremenske prilike ovih dana liče na kraj jeseni i blagi početak zime, iako je maj.

Uz košavu koja neumorno duva i pojačava subjektivni osećaj hladnoće postavlja se pitanje - kada će konačno lepše vreme?

Novinarka Kurira Ivana Jovanović ovog vetrovitog jutra istraživala je šta možemo da očekujemo u narednom periodu u razgovoru sa Senijom Vukajlović, meteorologom RHMZ.

I u predstojećem periodu biće promenljivo i nestabilno, započinje razgovor sagovornica Kurir TV.

- I narednih 10 dana zadržava se promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalno obilnijim padavinama sa grmljavinom. Kratkotrajna stabilizacija se očekuje sutra u prvom delu dana, kada će u većini predela biti sunčano, ali u drugom delu dana može doći do kratkotrajnih pljuskova i grmljavine - kaže Vukajlović.

Potom je dala detaljnu prognozu za preostale tri nedelje maja meseca.

- Narednih dana biće toplije nego danas. Današnje maksimalne temperature biće do 13 stepeni. Za vikend će biti od 17 do 21 stepen, a početkom naredne sedmice od 19 do 23 stepena. Za sada neki veći porast temperature se ne očekuje do juna. Temperature će biti oko 20 stepeni, a to je ujedno ispod proseka za ovo doba godine. Prosek je od 20 do 27 stepeni celzijusa - pojašnjava Vukajlović.

