"KO VERUJE U NJEGA, VERUJE U ČUDA" Otac Džomić: Dovedu ga u manastir njih petorica s velikom mukom, a izađe miran kao jagnje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavili su Svetog Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca, čija čudesa, prema narodnom verovanju, ne mogu da se izbroje.

Njegove Svete mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori. Sveto telo ovog svetitelja u celosti počiva u ostroškoj isposnici, nepodložno zakonu truljenja, više od 350 godina.

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić duhovnik u crkvi Ružici i kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, gostovao je u emisiji Puls Srbije.

On je svetac, ne samo za pravoslavne vernike, već za ljude svih veroispovesti.

- Manastir Ostrog u Bjelopavlićkoj regiji je jedinstvena arhitektonska celina, je jedno duhovno svetilište koje privlači ljude, svih vera, i one rimokatoličke i muhamedanske veroispovesti i one koji još nisu definisali svoja uverenja da se uvere u velike isceliteljske moći ovog sveca - započinje razgovor Džomić.

Za decu i omladinu je posebno važno da se upoznaju sa duhovnim vrednostima ka kojima treba da streme. Narod ga je još za života proglasio svecom.

- On je živi svedok Hristovog vaskrsenja. Sva Božja tvorevina svedoči vaskrsenju Hristovom, ali posebno ta mesta, kao što je, recimo, Hristov grob u Jerusalimu, kada se sveće, samo uz Božju pomoć pale, svake godine u isto vreme na Veliku subotu, silazak Blagodatnog ognja, "same od sebe", bez pomoći vatre, pale se sveće, tako i Sveti Vasilije čiji život nije bio potaman. Prilike i neprilike su bile takve kakve su bile u doba njegovog života. On je rođen u Hercegovini u Popovom polju, između Trebinja i Ljubinja. Otišao je da prve duhovne korake uči u manastiru Zavali. Od manastira Tvrdoša do Novog Zelanda i Kalifornije, nema gde se ne slavi sveti Vasilije Ostroški - kazao je Džomić.

Na voditeljkino pitanje, o poreklu čuda i ljudskoj nemogućnosti da shvati poreklo ovih "dešavanja", Džomić kaže da su sveštenici srpske pravoslavne crkve najbolji svedoci, koji su dežurali sedam dana kod ćivota Svetog Vasilija Ostroškog, i dočekivali verni narod koji "u rekama" dolazi.

- Ljudi su u rekama dolazili. Šta je čovek poneo u torbi svoga srca, to svako od nas zna. Bivalo je raznih isceljenja. Ljudi su dolazili sa takvim suzama i molitvama, da čovek koji tu dežura zanemi kada čuje koja je to vera. Ono što je važno je da ljudi mogu, bez obzira gde se nalaze, ljudi mogu da se mole svetom Vasiliju i kada imaju neku unutrašnju muku i nervozu, on pomaže. Ima tamo jedna ikona presvete Bogorodice, koju zovu Brzopomoćnica. Kod nas je to sveti Vasilije Ostroški - rekao je Džomić, ispričavši nekoliko primera.

- Dovodili su decu i mlade ljude koji su đavoimani. Petorica, šestorica ljudi ne mogu da unesu čoveka koji je đavoiman. Mi koji se bavimo rečima i jezikom, to je nemoguće ispričati rečima, kada osetite silu svetog Duha koja se spušta u tom momentu. On uđe u crkvu tako da ne može petoro da ga unesu, a izađe miran kao jagnje. Sećam, se jedna žena, koja je iz Pljevalja došla trudna, doktori su joj rekli da je nemoguće da iznese trudnoću da mora da izvrši abortus. Ona je po lošem vremenu došla, nije otišla na abortus, nego kod svetog Vasilija na molitvu. Iznela je trudnoću i došla posle sa tim detetom - ispričao je.

To je drevno iskustvo našeg naroda, podseća Džomić, na narodnu izreku "bez nevolje nema bogomolje".

- Epski pesnik je opevao onu pesmu "bež u crkvu, kraljeviću Marku, vidiš da ćeš poginuti" i ona naša narodna izreka "bez nevolje nema bogomolje". Ovde je, kod tog dečaka, posredi, uz saosećanje sa bolom porodica mučenika nastradalih u tragediji, tu je bio poremećaj sistema vrednosti. Ne samo na ovom vidljivom planu, mediji i to, nego na onom ličnom. Vladika Nikolaj Velimirović kaže, ako hoćeš da promeniš drugoga, počni od sebe. Ako hoćeš da popraviš svoju državu i narod, počni sebe, a to je istinski sistem vrednosti kroz Jevanđelje, koje nam je Bog ostavio u svetu. To je ljubav Božija prema drugima, naša prema Bogu i sebi u svetu. Svako treba da usvoji taj put kao i sveti Vasilije - rekao je Džomić.

Porodicama u žalosti, rekao je da se slava slavi uvek, čak i u ovim najtežim trenucima.

- Bez obzira na žalost, na radost, slava se uvek slavi! Bez nekog bančenja, suština slave je sećanje na sveca, njegov život, na naše pretke, prinos molitve, za one koji su na zemlji, za njihov život, zdravlje, napredak, tako da bez obzira, na volju i ne vollju, slava se ne prekida! - poručio je.

