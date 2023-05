SRBIN SE VRATIO NAKON 3 MESECA I ZATEKAO ŠOK PRIZOR! Komšija napravio HAOS: Otišao kod njega, a ovaj ODGOVOR nije očekivao (VIDEO)

Život u gusto naseljenim gradovima ume da bude težak, posebno ako vam komšije nisu naklonjene. Kada se nakon dužeg putovanja, jednodnevnog odsustva, ili pak radnog dana vratimo u svoj dom, ono čemu se nadamo je mir, odmor i rasterećenost.

Međutim, ponekad komšije zaista mogu da nam prirede pravu noćnu moru.

Tako se jedan muškarac iz Srbije putem Instagram profila "moj_beo_grad_" požalio na svog komšiju koji je učinio nešto što ga je u najmanju ruku šokiralo, a prizor koji je zatekao nakon odsustva ostavio ga je bez teksta.

Naime, on je otputovao na tri meseca, a kada se vratio u svoj stan, u dvorištu je prekoputa svog stana ugledao izbušen prozor na zidu komšijine kuće iako, kako sam muškarac kaže, po zakonu nema prava na to.

"Nisam bio tri meseca ovde i kad sam došao u stan "komšija" u kući do naše zgrade je samoinicijativno probio prozor ka našoj zgradi, iako po zakonu nema prava na to. Kad smo mi stanari zgrade otišli da se požalimo njemu, izvređao nas je i rekao da samo preko njega mrtvog možemo da uđemo kod njega u dvorište i I zalupio nam je kapiju", naveo je ovaj muškarac.

On je, kako je istakao, uznemiren zbog činjenice da njegov komšija pomoću tog prozora sada "može da ima pristup njihovim stanovima".

"Pored svega što je uradio je sav šut od izbijanja prozora pobacao kod nas na terase i deo dvorišta. Molim vas, ako može neko da nas uputi šta da radimo dalje, jer ovo stvarno nema smisla. On sad putem tog prozora moze da ima pristup našim stanovima, a i kao što sam rekao, nije po zakonu. Kad je pravljena zgrada, on je i tad hteo to da uradi, ali su mu iz gradske inspekcije rekli da na to nema prava. I evo posle par godina sam sebi je dao to pravo", naveo je ovaj muškarac.

