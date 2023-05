VREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Stiže ciklon iz Afrike, U NEDELJU NAM DONOSI NOVU PROMENU! Ovo se nikome neće dopasti

Iako su najave meteorologa bile da će ovih dana stalno padati kiša, u nekim delovima Srbije i u prestonici osvanulo je sunčano jutro.

A narednih dana se nastavlja nestabilno vreme, napisao je meteorolog Marko Čubrilo, i to posebno od drugog dana vikenda pa sve do oko narednog četvrtka - tih dana će biti uslova za vrlo obilne padavine, posebno na lokalnom nivou.

Posle 22.05. biće verovatno umereno toplo i vrlo nestabilno uz česte pljuskove.

Čubrilo je za danas najavio:

- U subotu više sunčanih intervala ali i dalje nestabilno te se od sredine dana, a posebno posle podne može očekivati češča pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom dok su ponegde moguće i lokalne nepogode. Košava će na kratko oslabiti i duvaće uglavnom slab do umeren, južni vetar. Dnevni maksimum od 15 do 21 stpeni Celzijusa.

A što se sutrašnjeg dana tiče:

- U nedelju će se ka Italiji premeštati centar novog ciklona kiji će se u subotu uveče formirati nad severom Afrike. Ta ciklon će do srede svoj centar preko Tirenskog mora premeštati ka Jadranu, a uslediće i njegovo jačanje. Kao posledica toga već u nedelju pre podne preko većeg dela regiona treba očekivati premeštanje toplog fronta ovog ciklona koji će doneti kišu i grmljavinske pljuskove,a košava će ponovo postasti jaka i olujna.

Vremenska prognoza sledeće nedelje:

- Od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno i vrlo nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove, kišu,a biće slova i za vremenske nepogode uz obilnu količinu taloga, olujan vetar i pojavu tuče/grada. Do utorka će u košavskom području biti vrlo vetrovito, a zatim će košava prestati, a u četvrtak će vetar nad regionom okrenuti na umeren, severozapadni.

ECMWF model i dalje od nedelje pa do narednog vikenda daje signal za dosta visoke akumulacije koje bi se nad većim delom regiona kretale oko 45mm taloga, na jugu i zapadu i više, dok bi najmanje kiše trebalo biti nad istokom i jugoistokom Srbije, verovatno do oko 25mm taloga. Ipak, količine će u velikoj meri zavisti od tačnog rasporeda i snage grmljavinskih pljuskova, a to je nešto što se unapred ne može predvideti.

Prema kraju sledeće nedelje verovatno umereno toplo ali i dalje vrlo nestabilno. Sumirano, narednih desetak dan maja prolazne u tipičnom vremenskom obrascu za ovaj meec, koji po statistici i jste najkišovitiji mesec i godini - zaključio je Čubrilo.

