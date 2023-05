"KLIJENTKINJA DOVELA KLINCA (4), MALI UZIMA STVARI SA STOLOVA I GAĐA" Opomenula dete da to nije lepo, usledila reakcija majke HAOS

Nakon masakra na Voždovcu već danima se po mrežama piše o roditeljstvu. Ljudi daju dobre primere vaspitavanja dece, ali i one loše.

I nakon što je na mrežama osvanula priča o devojčici koja je uništavala proizvode u parfimeriji, nakon čega je njena majka umesto da je izgrdi izvređala prodavačice koje su ih opomenule i tako detetu dala loš primer, nižu se i novi primeri.

Jedna Tviterašica je opisala sličnu situaciju.

Ljuto dete / Ilustracija foto: Shutterstock

- Došla nam je danas klijentkinja u firmu sa detetom od 3-4godine. Dok mi razgovaramo, mali uzima stvari sa stolova i gađa u zid. Ona ništa. Ja ga opomenem da to nije lepo i kao hajde sada da pokupimo to zajedno. Kaže ona: pa može ali samo da znate nije on sve ovo pobacao!! Ne, gospođo mi se gađamo heftalicama u toku rada...

Došla nam je danas klijentkinja u firmu sa detetom od 3-4godine. Dok mi razgovaramo, mali uzima stvari sa stolova i gadja u zid. Ona ništa. Ja ga opomenem da to nije lepo i kao hajde sada da pokupimo to zajedno. Kaže ona: pa može ali samo da znate nije on sve ovo pobacao!!👀 Ne, — MamaNata🦋 (@Mamanata034) May 11, 2023

- Detetu dosadno, vrti se i kao mama odoh u auto. Pogledam kroz prozor jedini auto u koji može da ode je preko ulice. Majka ne mrda. Kažem: on ode sam napolje. Ona meni mrtva ljuta: E, ostavi me na miru, molim te!!! I ode za njim.

Kurir.rs

Bonus video

05:19 DECA GUBE EMPATIJU ZBOG OVE 2 STVARI! Dr. Rajović poslao bitnu poruku roditeljima: Promenite pristup ovako i biće REZULTATA