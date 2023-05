TADIĆ O PROTESTU DELA OPOZICIJE: Zahtevi monopolizovani od parlamentarne opozicije, protest nije reakcija na tragičan događaj

Bivši predsednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić oglasio se nakon jučerašnjeg protesta dela opozicije u Beogradu.

On je rekao da je najveći problem opozicije to što ne postoji istinsko zajedništvo onog dela opozicije koji zaista želi promene. Ističe da su kao Socijaldemorkatska stranka podržali političke zahteve, ali i da nisu učestvovali u njihovom formulisanju, jer je to "monopolizovano od strane parlamentarne opozicije".

- Pogotovo je indikativno što oni koji su obesmišljavali sve dosadašnje proteste su se ovima priključili nakon što su danima nakon tragedije ćutali - kazao je Tadić, koji je istakao da "protest nije reakcija na jedan tragičan događaj, već na opštu eskalaciju i razaranje društva".

Kurir.rs