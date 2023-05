CELO SRPSKO SELO JE ZAROBLJENO! Nabujala reka odnela most, hranu i lekove im bacaju preko reke! Meštani ODSEČENI OD SVETA (VIDEO)

Selo Pačarađa već tri meseca odsečeno je od sveta. Nabujala reka Toplica odnela je most, pa svoj tok sastavila od brda do brda i okružila Pačarađu. Preko brda nema puta do seoksih kuća.

foto: Kurir televizija

A u selu trenutno ima tri stanovnika, dvoje starijih i jedan mlađi čovek. Njihov komšija Miladin za vreme poplave zatekao se sa druge strane reke. Donosi im namirnice pa ih doziva da dođu do obale.

- Voda nam je odnela most i sad da dođemo do kuće ne možemo, kao što vidite - kaže Miladin.

foto: Kurir televizija

Baš u trenutku dok je ekipa emisije 300 čuda autorke i voditeljke Ljiljane Danilović snimala, u topličke vode došao je Bager i zahvatio sa dna reke metalnu konstrukciju mosta.

- Hvataj ovo nemoj da padne u reku - viče komšija Miladin dok zamahuje kesom u kojoj se nalazi hleb kako bi je dobacio preko reke komšiji na drugoj strani.

foto: Kurir televizija

U protekla tri meseca, troje zarobljenih ljudi Miladin je na ovaj način povremeno snabdevao namirnicama. Kako kaže hranu uspeva da prebaci, ali ne svaki put pa ona tako povremeno završi u reci. Sa lekovima je daleko problematičnije:

- Tamo ljudi žive stari i bolesni. Ja im povremeno donese lekove i hleb i bacim na njihovu stranu. Lekove ne mogu lako da se prebace preko reke. Oni su za moju bolesnu strinu koja ne može da izađe iz kuće niti ljudi u selu imaju način da izađu na glavni put ne bi li došli do Kuršumlije.

02:37 CELO SELO JE ZAROBLJENO! Nabujala reka odnela most, hranu i lekove im bacaju preko reke! Meštani ODSEČENI OD SVETA (VIDEO)

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.