RASPRAVA ZBOG IZJAVE SRPSKOG PATRIJARHA Macura: Mi nismo bednice nego vernice! Đenović: Neko je manipulisao snimkom Porfirija

"Plakao bih, vrištao bih od muke, kad vidim jadnicu koja menja teze, pa kaže `a zašto nisu brinuli se o ženama, žene su ugrožene`. Pa jesu ugrožene, svi smo ugroženi od tebe bre bedo jedna“, samo su neke od reči patrijarha Porfirija dok je govorio o "senzitivnom jeziku" u snimku koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama.

Kako se može videti, patrijarh ih je, između ostalog, izgovorio na svečarskoj gozbi dok ga je neko od prisutnih snimao.

"U danima tuge i bola, i kada brojimo 18. ženu žrtvu porodičnog nasilja, i dok su žene izložene raznim oblicima diskriminacije, nasilju i agresiji, najmanje što se očekuje od svih nas je da imamo svest o težini i odgovornosti za izgovorene reči“, navela je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svojoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

O kontroverznom nastupu patrijarha, razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" Draško Đenović, verskim analitičarom i Tatjana Macura iz Udruženja Mame su zakon.

Đenović se osvrnnuo na patrijarhove reči, zapitavši se da li je zaista reč o uvredama ženskog roda.

- Prvo, da li je ta izjava upućena svim ženama ili određenoj ženi koja je političkom voljom došla na neko mesto i koja smatra da treba silovati srpski jezik, menjajući ga na neki neprioran način. Smatram da je naš jezik rodno senzitivan i bez zakona. 'Jadnica' i 'bednica' su izrazi koji postoje stotinama godina. Srpski jezik prihvata ženski rod, postoji dosta primera za to. Problem je kada se nameće nešto što nije prirodno. Problem kod snimka je u isečku koji je neko vešto isekao i tako manipulisao želeći da pokaže da se to odnosilo na sve žene - započeo je Đenović.

Potom se Macura ubacila i rekla da je ceo snimak još gori:

- Verujte mi, još je gore ako se čuje ceo snimak, možda je i dobro što se čuo samo ovaj skraćeni deo. Da li je normalno da nakon 48 sati od ovog, slobodno mogu reći incidenta, gde poglavar SPC nije imao informaciju da je sniman jer su njegovi govori u javnosti, kada zna da je sniman, sasvim drugačiji. Ja kao vernica mogu reći da sam upravo i bila zavedena njegovom javnom promocijom. Dakle, to je bilo jedan moderni patrijarh na čelu SPC koji sluša Azru, koji odsluškuje potrebe građana, vernika. I onda dobijete ovakav šamar realnosti iza kulisa, kada se ugase reflektori i kada nema kamera.

Snimak patrijarhovog govora možete pogledati ovde:

01:56 Snimak govora patrijarha Porfirija

Potom je Macura otklonila dve zablude, ali je i spomenula da su reči patrijarha nevaspitane i nepristojne.

- Umesto da dobijemo izvinjenje od poglavara SPC jer je rekao nešto što je neočekivano od čoveka ko tvrdi da širi ljubav, mir, toleranciju. Umesto da se izvini i kaže da je pogrešio, ljudski je grešiti, sve te reči su izostale. Žene koje pripadaju SPC i koje su vernici i te kako su se našle uvređenim, nas je jako puno koje ne želimo da budemo jadnice, bednice, sluškinje, domačice... Jedna zabluda, izvinjavam se što ste vi to rekli (prim. aut. obratila se Đenoviću), je ta da je reakcija bila na rodno senzitivni jezik, a to nije tačno. Naša reakcija je bila na nepristojnost, nevaspitanje. Takođe hoću još jednu zabluda koju želim da otklonim, a to je da postoji zakon o rodno senzitivnom jeziku. Ne postoji taj zakon. Naš Ustav precizno definiše da smo rodno ravnopravna zemlja - rekla je Macura.

Đenović je imao jedno pitanje koje nije uspeo do kraja da postavi.

- Ako je neko vernik, a uvređen je ovim što je patrijarh rekao, voleo bih da pitam da li je taj neko otišao da se pomoli za patrijarha ukoliko smatra da je pogrešio - započeo je, no ubrzo ga je Macura prekinula svojim izlaganjem

- Da li se patrijarh posle svega pomolio ili je izdao onakvo saopštenje?! Vi ne možete da propagirate dvostruki aršine u našem društvu. Ne možete! Ako hoćemo društvo koje nema toleranciju na nasilje, onda svi koji se nalaze u javnom prostoru moraju da imaju iste aršine oko toga šta je društveno prihvatljivo. Nema vređanja niti opravdanja da je jedna žena uvređena, a ne sve.

Potom je usledila žustra polemika oko femicida, ali i broja ubijenih žena i muškaraca.

01:07 Žustra rasprava uživo u programu: Femicid, statistika ubistva i reči patrijarha koje je uvredilo žene!

Macura je iznela šokantnu poruku koju je dobila od jednog sveštenika u penziji: - Meni se obratio jedan sveštenik pre dva dana koji mi je rekao da mi nismo normalne majke. Mislio je na žene koje su se pobunile protiv izraza "jadnica" i "bednica".

Na to se nadovezao Đenović.

- Ono što bih ja dodao je to da je patrijarh jako nežan. Jedino mi kućno vaspitanje brani da neke stvari kažem javno. Ja sam jedan od retkih verskih analitičara kome ne treba pismena dozvola patrijarha da nastupa u medijima. Samim tim znam da budem kritičan prema bilo kome i bilo čemu. Ne verujem u političku korektnost.

Macura ga je pitala kako bi se osećao da njemu bliskoj ženskoj osobi neko kaže jadnica i bednica, a Đenović je rekao:

- Moja majka je doživela i gore uvrede. Ona se izborila sa time. Svako nalazi svoj način za to. Tvrdim drugu stvar, da meni politički korektan jezik ukoliko kada zatvorim vrata i mlatim ženu. Meni je mnogo bitnije šta se dešava, nego šta se priča.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs