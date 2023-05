U MENI JE STRANO TELO TRULILO MESEC DANA: Jezivo iskustvo mame koja je zbog greške doktorke posle porođaja morala na operaciju

U ispovesti jedne mame koja je mesec dana posle porođaja pozvala Hitnu pomoć i završila na operacionom stolu pronašle su se mnoge žene u Srbiji.

Na Fejsbuk stranici "Stop akušerskom nasilju" mnoge žene podelile su svoja iskustva tokom poređaja i kakav su tretman imale u bolnici i porodilištu. Dok neke žene upozoravaju na određene lekare, ustanove i pričaju o lošem iskustvu, neke su imale samo pozitivne i reči zahvalnosti. Jedno negativno iskustvo podelila je nedavno jedna mama koja je više od mesec dana nakon porođaja završila u bolnici greškom lekara - ovo je njena priča:

"U utorak, negde blizu ponoći, završih u kolima Hitne, a zatim u Višegradskoj, zbog obilnog krvarenja. 35 dana nakon porođaja. Hitan prijem, kažu ostao je komad posteljice. Komad, od skoro 4 centimetara. Dešava se, niste ni prvi ni poslednji. Dešava se, a ne bi smelo da se desi. Jer je nakon porođaja urađena revizija. Jer je pre otpusta urađen ultrazvučni i ginekološki pregled." - objavila je mama na gupi "Stop akušerskom nasilju" i na svom profilu.

Kako je istakla, dobro je upamtila doktorku koja je radila pregled, jer je nakon prvog porođaja ona takođe pregledala. "Zaboravila je da ima pacijenta, pa je napustila ordinaciju i nije se više vratila. Morala sam da čekam sutradan."

"Tada još nisam znala da je, očito, nestručna i nezainteresovana za posao kojim je odabrala da se bavi. Ali sećam se da je smrdela na trulo, arogantno i agresivno." - priča majka koja je doživela neprijatno iskustvo ističući kako je zbog navodne doktorke mogla da umre.

"Ja i ko zna koliko njih još. Jer je strano telo trulilo u meni mesec dana. I hvala Gospodu Bogu i mom telu koje je odreagovalo i pokazalo mi da nešto nije u redu. Urađena mi je intervencija u totalnoj anesteziji. Rezultate biopsije čekam naredne 3 do 4 nedelje."

"Tražili su da potpišem da sam upućena u to da postoji mogućnost velikog krvarenja ili povrede, a zatim i vađenja materice. Dakle, morala sam da pristanem na to da, ispravljajući jednu grešku, mogu da naprave drugu, još goru. To je protokol, kažu... Ovim ne želim nijednu ženu da uplašim! Naprotiv, želim da vas ohrabrim, da pitate, da se zauzmete za sebe, da znate koja su vaša prava, da se edukujete dovoljno."

Na osnovu svog iskustva, mama savetuje druge žene da idu na dodatne preglede i da ne veruju jednom mišljenju i dijagnozi, kao i da doktorka sa kojom je ona imala iskustva nije jedina, već da ih ima mnogo više. I zaključuje rečima - "Dešava se, a ne bi smelo da se desi."

