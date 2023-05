"DRUGI SMO PO UČESTALOSTI RAKA DOJKE" Tema prvog regionalnog kongresa pacijentkinja: Želimo da usvojimo rad drugih država

Rak dojke je vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u nasoj zemlji.

Tim povodom, Beograd je danas domaćin prvog regionalnog kongresa pacijentkinja sa rakom dojke pod nazivom "Ja to mogu".

Sa čim se sve suočavaju žene koje obole od ove opake bolesti ispričala je sagovornica Kurir televizije Ana Dornik, iz Udruženja pacijentkinja sa rakom dojke.

01:02 DRUGI SMO PO UČESTALOSTI RAKA DOJKE! Tema prvog regionalnog kongresa pacijenatkinja: Želimo da usvojimo značaj rad drugih država

- Bitno je da se ujedinimo, bez obzira odakle smo, jer samo tako možemo ovaj put lečenja da ženama učinimo nešto lakšim. Na tom putu su brojna pitanja pacijentkinja, a neka od njih su kako da se postave, pronađu mrvu snage i vrate ljubav prema sebi. U tom životnom periodu žena prolazi kroz razna psiho-fizička stanja i promena. Samim tim se ta ljubav prema sebi polako gasi.

- Srbija je druga po redu što se tiče učestalosti ove bolesti. To možemo da povežemo sa slabim odzivom na skrining, iako se Institut za zdravlje Batut zalaže za to. Ne možemo se pohvaliti kao recimo Slovenija, koja ima 70% odaziv na skrining. Takođe i Hrvatska. Upravo ovim kongresom želimo da vidimo šta oni sve rade značajno, a da mi možemo to usvojiti.

