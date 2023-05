"OVO JE PERIOD KADA SE ĐAVOLSKE TEORISTIČKE MISLI BUDE" Spasić o lažnim dojavama: Način pisanja podseća na albanski scenario!

Dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama koje su juče ujutru poslate na elektronske adrese 78 osnovnih i 37 srednjih škola u beogradskim opštinama, su lažne, potvrđeno je MUP-u.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti komentarisao je dešavanja koja su, povrh svih tragedjia dodatno uznemirila javnost.

Spasić je ispričao neka svoja iskustva.

- To je jedan predteroristički akt. Može se smatrari terorom i širenjem panike među ljudima. VIdite da je to naša najosetljivija kategorija - deca. Nisu mogli bolje vreme da nađu za nastavak ovih tenzija. Poslato je putem mejla na 130 ustanova gde se nalaze naša deca. Tekst je pisan na tuđem jeziku pa je prebačeno na naš jezik. Naši će organi otkriti ko je to. Očito da je sam obrt teksta i mete koje su odabrane imaju za cilj da donesu metež u ovoj situaciji - kaže Spasić.

Onaj koji se bavi slanjem dojava, on ili ne zna, ili se pravi lud pored činjenice da je u svakoj školi postavljen po jedan čuvar policajac.

- On zna da mi znamo da je apsolutno nemoguće uneti bombu pored policajaca koji čuvaju decu. Oni u šetnji bacaju poglede na te deče rančeve, ali se vidi da rade pod punom pažnjom. Taj koji je to slao, ili se pravi lud, ili samo komplikuje. Nakon što su izvšeni pregledi svih škola, svojevremeno smo znal ida deo dojava dolaze iz Ukrajine, a sada ćemo znati. U ono vreme kada su prijavljivane bombe, mi nismo imali tu kontroli i to je imalo svrhe... - rekao je Spasić.

Pripadnici MUP se konstantno usavršavaju, kaže Spasić.

- Vizualno sve pogledate, pa onda idete na konkretni pregled. Da nije neko uneo u školu, da nije neko ostavio u kotlarnicu, i onda se zovu kontradiverzione jedinice, nakon što policajci sve pregledaju. Naše škole su najbezbednije u EU, ali vidite neki mudrac, ludak je i ovo smislio - kazao je Spasić.

On misli da su u ove napade uključeni organizovani pojedinci.

- Taj će pojedinac biti ispitan do poslednje kapi, ali ja lično mislim da ovo ima neke veze sa trenutnim okruženjem i pritiscima koji se vrše na našu zemlju, a ovog puta je neko direktno udario na škole. Ispao je budaletina jer nije znao da škole čuvaju policajci, ali je postigao efekat specijalnog rata koji se vodi protiv naše zemlje - rekao je Spasić.

Proleće je period kada se "đavolske terorističke misli" bude, smatra on.

- Dugme koje je pritisnuo neki ludak, ili je neko to organizovano smislio, svakako ima efekata što se to sprovodi protiv naše zemlje. Proleće je period kada se "đavolske terorističke misli" bude, i mislim, ako pogledate ove tekstove, da ovo potiče od šiptarskih terorista - rekao je Spasić.

