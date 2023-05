"PORUKA SRBIMA DA SE SELE SA KOSOVA DATIRA OD RANKOVIĆEVE SMENE" Glišić o novoj pucnjavi na KiM: Kurti je samo okupacioni žandar

Uoči postavljanja gradonačelnika četiri opštine na severu Kosova i Metohije, i posle propalih tehničkih pregovora Beograda i Prištine dogodila se pucnjava.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da je to već 331. napad na srpske sredine. Na KiM je potrebna samo jedna varnica da bi stvari otišle u pogrešnom pravcu, upozorio je Petković i naglasio da premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti, želi da izazove reakciju Srba i krizu, kako bi izbegao obavezu formiranja ZSO.

O tome i drugim političkim dešavanjima u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Nebojša Obrknežev, magistrom naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost i advokat Vladan Glišić, iz pokreta "Narodna mreža".

foto: Kurir televizija

- Teško da može blo šta da se uradi, nama su ruke i noge vezane zato što posle 10 godine neprimenjivanja Briselskog sporazuma i posle sramne izjave Nemačkog ambasadora da statut treba da pišu prištinske vlasti bez obzira na to šta smo mi ispregovarali pre deset godina. Oni se ponašaju kao da vi sa nekim sklopite neki ugovor, isplatite mu cenu robe, a on kaže ne, ponovo ćemo pregovarati da vam tu robu isporučimo, a vaše pare ostaju u mom džepu - rekao je Glišić i dodao:

- Tu nemamo problem sa Kurtijem, on je samo okupacioni žandar. Imamo problem sa Briselom, sa neki Boreljom, sa nekim Lajčakom, sa ljudima koji nemaju nimalo obraza kada dolaze ovde da pregovaraju i govore nam da je sve to normalno. Što se tiče ove pucnjave to je klasična provokacija kojom se nastavljaju poruke Srbima: "Selite se odavde!" To traje još od komunizma, od smene Rankovića.

foto: Kurir televizija

Obrknežev je ocenio da protesti vode ka destabilizaciji Srbije i slabe njenu pregovaračku poziciju:

- Suština je u tome da mi budemo ujedinjeni, pogotovo po nacionalnom pitnaju. Ove godine beleži se porast napada na Srbe u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. Srbija nije u nekoj zavidnoj poziciji. Imamo probleme sa opozicijom koja pod parolom stop nasilju, pokušava da destabilizuje Srbiju. Politizacija protesta dolazi do vrhunca. U prvim redovima su političari koji pozivaju na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića. Na skupu protiv nasilja oni govore da klinci treba da uzmu oružje i da reše situaciju u državi.

