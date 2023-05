"ZAŠTO GOVORIMO DECI DA BUDU JAKA I IZDRŽE? PUSTIMO IH DA PLAČU" Borić: Oni se plaše da pokažu empatiju, malo njih ispolji emocije

"Od kada se dogodio zločin 3. maja- za mene "Vladislav Ribnikar" više nije škola!" - kaže u ispovesti za Kurir Milanka Negić, majka 13-godišnje Sofije, koja je ubijena u školi na Vračaru.

Ona dodaje i da je škola tog dana uništena i da nijedno dete tamo više ne bi trebalo da kroči da bi pohađalo nastavu.

Predlaže da se na tom mestu napravi memorijalni centar. Smatra da školska godina mora odmah da se prekine u celoj zemlji kako bi se pokazala solidarnost, a ne da se nastavi s pokušajima da se sve ovo "normalizuje".

Šta če biti sa školom Ribnikar, ali i da li treba menjati sistem obrazovanja, voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa Dragim Lukićem, članom Veća za obrazovanje GO Vračar i Ivanom Borić, osnivačem Centra za prevenciju i borbu protiv nasilja i trenerom za lični razvoj, dok se u program ključula i Biljana Grbović, savetnica za roditeljstvo.

- Praksa je pokazala da decu ne učimo o empatiji, ja sam prethodnih desetak dana držala radionice deci i roditeljima. Potrebno je da vidimo koliko roditelji poznaju decu, a mali broj ima empatiju ili se plaše da pokažu tu emociju. I dalje postoje poruke "Budi jak, izdrži": A zašto ih ne pustimo da plaču? Mi smo tog dana imali masakr i dečaka ubicu, znam da su to teške reči, ali ne želim da im se izvinjavam. Mi smo sahranili 10 mrtvih, a onda se desio Mladenovac. Školska godina se nastavila, bojim se da ćemo imati interventne brigade policije pred školama. Da li će uvuduće čuvati i nastavnike od dece. Hajde da ovu godinu završimo kako treba - kaže Ivana Borić.

Za kraj, sagovornica Kurir TV ispričala je svoja iskustva i kako ona vidi današnju decu.

- Ne mogu nastavnici da vaspitavaju decu, ao kod kuće to nemaju. Nema telefona na nastavi, slušajte decu. Učenici su prevazišli učitelje, gledaju nas u oči i lažu nas. Oni pričaju priču koju želim da čujem, onda im objasnim da im ja nisam mama i tek tad dođemo do iskrenosti. Podržavam disciplinu da se zna ko je dete, a ko roditelj. Onda kažu da je dete ubica to uradilo jere je hteo da povredi mamu. Hajde da oko jedne teme budemo ujedinjeni i da iskorenimo nasilje prevencijom - dodaje Ivana Borić.

