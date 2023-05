DANAS VREMENSKI ROLERKOSTER: Posle kiše sunce i temperatura do 25 stepeni! Evo šta nas čeka narednih dana

Danas će ujutro u Srbiji padati slaba kiša, a potom će vreme biti promenjivo oblačno, s dužim sunčanim intervalima.

U toku jutra uglavnom suvo, ali uz lokalnu pojavu sumaglice i magle, usled čega će biti smanjena vidlјivost. Na području Beograda vidlјivost je smanjena na oko 1 kilometar.

Kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i u Banatu. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Danas će najniža temperatura biti od 10 do 13 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

foto: Petar Aleksić

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša od 20 do 26 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, najviša od 23 do 26 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša od 22 do 26 stepeni.

(Kurir.rs)