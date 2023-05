"MLADI NEMAJU, ILI SU IZGUBILI OSEĆAJ MORALNE VREDNOSTI" Antić: Umesto da roditelji jure uspeh dece, treba obratiti pažnju na ovo

Da li i kako obrazovni sistem može da se promeni i šta je potrebno odmah učiniti, pitali su voditelji emisije Puls Srbije, goste, Milorada Antića, predstavnika Foruma beogradskih srednjih stručnih škola i Dragicu Danilović, psihologa.

Danilović smatra da treba da, one koji su direktno pogođeno, mogu imati trajnu traumu.

Negde više pažnje treba da uperimo na te kojima je potrebna veća pomoć. Preporuka svih je da se nastavi školovanje. Posebno za onu decu koja su izgubila nekog bliskog, ili su išla u tu školu. Ključne su prve 6-12 nedelja. Treba to da prođe, prvo. Ne treba slušati ta pravila, nego osluškivati ljude kojima je ovo trajna trauma - kaže Danilović.

U nastavku je pojasnila da se reakcije mogu očekivati u narednih 6 meseci.

- Neki nisu ni pojmili šta se tačno desiti. Zbog toga je bitan jedan kontinuirani rad i potrebno je vreme - dodala je Danilović.

Na koji način možemo iskazati solidarnost izjasnio se i Antić.

- Ne bi valjalo obustavljati nastavu. Tuga i bol će se retko izbrisati, naročito kod majka i očeva koji su izgubili decu. Teško će izbrisati iz glave to. Što se tiče stvaranja memorijalnog centra, ne znam. To će struka odllučiti, da li tu zgradu treba rušti, ili je rekonstruisati. Jedan čovek koji je u tuzi i bolu možda predlaže neke druge stvari, mi slušamo samo psihologe i pedagoge, a onaj koji je glavna uloga u toj školi je nastavnik i odeljenski starešina koji vodi odeljenje - kazao je Antić.

Zašto je ovako važno državno pitanje spušteno na nivo škole? - zanimalo je voditeljku Anastasiju Čanović.

- Izgubili su sekcije u školi, od hora do, glume, drame, toga nema u školi. Časovi u prirodi... Ta kontrola između ministarstva i nadzornika koji su ukinuti se izgubila, i veća kontrola... Ti savetnici zašto ne bi posetili čas? I pravi edukativni seminar, a ne psiholozi i pedagozi, zato što je to najjeftinije, nego pravi savetnici struke, koji mogu na neki način uticati na čas. Moralne vrednosti su se izgubile u školi - rekao je Antić.

Na pitanje voditelja kako bi se ti sistemi ponovo vratili, Antić predlaže da mnogo toga može da se uradi preko leta, i da se to primeni od septembra.

- Da naučimo osnovne vrednosti omladinu, ljudske vrednosti. Ali roditelji da znaju da ne mogu da prete nastavnici, ili nastavniku. Da ne možeš da dobiješ pet, ako ne znaš za pet. Direktore smeniti ako ne rade kako treba, da postoji jači sistem kontrole iznutra! Dopunska nastava da uđe u rasporede, moraju se te vrednosti zakonske poštovati. Ja znam da mora da se uvede red, rad i disciplina, ne sad posle pet izostanaka idete kod psihologa... Nego da komisija brže reaguje i da, ako dete beži, da se predloži isključenje i predlog za drugu školu, ako vidi da nema elemenata da se dete popravi - rekao je Antić.

Mnogo pričamo, a ništa se ne menja, nastavlja on.

- Ima dosta stručnih timova koji mogu sve da urade i da predlože šta da se uradi. Ja sam za to da vladanje bude na prvom mestu! To se uči vremenom, od porodice, društva, škole... Dobrota i poštenje to ne može da se oceni. Pritisak je najveći od roditelja da deca budu odlična i da ocene budu dobre. Imate 40 odsto roditelja, koji na silu pritiskaju i dete i direktore i prijatelje da dete ima jake ocene. Dete treba usmeriti tamo gde ono želi da bude i prema onome što ono voli, a ne gde roditelji žele. Pri upisu treba gledati i profesionalnu orijentaciju, za šta je dete i da se onda usmeri na prvi put. - savetuje Antić.

