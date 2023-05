METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ MNOGE ZGRANUO: Ovo vam je tipičan maj! A leto neće biti kao što smo navikli

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo ponegde moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla. Najniža temperatura biće od devet do 15, a najviša od 22 do 26 stepeni. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 26 stepeni.

Kakvo nas leto čeka?

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da su aktuelne vremenske prilike tipične za maj i da su temperature oko proseka.

Maj je uz jun najkišovitiji mesec u godini. Zbog toga je višednevna kiša u danima za nama bila očekivana. Nedeljko Todorović je objasnio da građani možda nisu navikli na "svežinu" u maju, ali da su temperature bile oko proseka.

- Dosadašnji deo maja je za nepun stepen svežiji, ali narednih dana će da se vrati na one prosečne vrednosti. Završiće mesec sa tom vrednošću. Čak i količina padavina bi bila oko prosečnih vrednosti, ako uzmemo većinu mesta u Srbiji. Bilo je ponegde jačih pljuskova koji će kasnije možda da pređu malo iznad te prosečne vrednosti, ali generalno gledajući, to su neke prosečne vrednosti - naveo je Todorović.

Dodao je da su i promenljive vremenske prilike očekivane za maj.

Todorović je naveo da su jači pljuskovi bili jedan ili dva dana, poput pljuska u Novom Sadu, ali da je to lokalnog karaktera.

- Padne velika količina kiše, polumesečna, čak i preko toga. Normalno da je takva situacija u velikim gradovima gde ima dosta betona, gde slivnici ne mogu da prime takvu količinu vode, pošto nisu projektovani inače za takve pljuskove, normalno je da ulice budu pod vodom, sat, dva - rekao je Nedeljko Todorović.

Istakao je da mnogo veći problem predstavljaju bujične poplave u manjim mestima u nižim predelima brdsko-planinskog dela Srbije.

- Slični pljuskovi se na određenoj teritoriji sliju u jednu vododerinu, neki manji potok ili rečicu i onda u tom brzom silasku u niže predele znaju da se izliju, prave štetu, lome drveće, mostove, pa i one priobalne objekte, gde možda ne bi trebalo da postoje - naveo je Todorović.

Zašto nam je onda hladno?

Objasnio je da spoljna temperatura vazduha nije toliko niska, ali da se u stanovima u kojima je grejanje prestalo zidovi još nisu zagrejali, pa se zbog toga čini da je još hladno.

- Sad će polako temperatura da zagreva stanove, pa mislim da će biti nešto povoljnije. Ali napolju već, kad je sunčan dan, postaje toplo, kad je ljudski organizam izložen suncu. Ko je tražio sunce, imaće ga, ali kako odmiču dani i dolazi jun mesec, izlazak na otvoreno sunce, opet predstavlja neku vrstu problema - naveo je Nedeljko Todorović.

Vremenska prognoza za leto

Govoreći o temperaturama tokom predstojećeg leta, Todorović je najavio da će, gledajući srednje temperature, verovatno biti manje toplo od prethodna dva leta.

- Biće pljuskova, grmljavina, nepogoda, što svakog leta imamo. Temperatura bi, gledajući višedecenijske proseke, bila malo iznad proseka, stepen, dva - naveo je Todorović.

U junu su, kako je dodao, prosečne maksimalne temperature između 25 do 27 stepeni, u julu od 28 do 30, a u avgustu od 30 do 28 stepeni, pošto počinje da pada srednja temperatura.

- Pošto je naše vreme retko kad prosečno, biće nekoliko dana sa ekstremno visokim temperaturama, čak i do 35 stepeni u julu i avgustu, ali za razliku od prethodna dva leta, broj takvih dana će biti manji - rekao je Todorović.

Napomenuo je da će osveženja biti prisutna, naročito u junu, a da će leto biti malo toplije, u odnosu na prethodnih 100 godina, ali svežije u odnosu na prošla dva.