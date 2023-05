OPASNO! NE ŽELE DA PREDAJU ORUŽJE ZA DŽABE: Kako je muškarac došao do zolje za samo 2.000 dinara, pa RAZNEO ZGRADU kod Rume

Koliko imamo oružja, ne samo pištolja i pušaka, već i razornih projaktila pokazao nam je slučaj u Platičevu kod Rume.

Srbija je i dalje u šoku posle informacije da je muškarac P. N. (24) u ovom vojvođanskom mestu detonirao projektil iz ručnog raketnog bacača, odnosno "zolje", i razneo napuštenu zgradu nedaleko od železničke stanice.

Prema informacijama u medijima, zabrinjavajuće je to da je ovaj poduhvat koštao samo 2.000 dinara, odnosno da je toliko platio tako razorno oružje. Kako je moguće tako lako doći do oružja, a da pritom cena bude izuzetno niska? To je pitanje koje uznemirava državu.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da postoji velika dostupnost oružja i da se može nabaviti na razne načine. On se, takođe, osvrnuo na apele države da građani dobrovoljno predaju oružje kako bi izbegli sankcije. Međutim, Radovanović ističe da ljudi sada pokušavaju da se otarase oružja na sve moguće načine kako bi izbegli odgovornost.

- Ne žele da predaju oružje za džabe. Ljudi se plaše sankcija i zato žele da ga se otarase, ali da to i naplate. Tu nisu u pitanju velike cene, ljudi koji se bave tim stvarima spremni su da prodaju svoje oružje gotovo za džabe. U tim situacijama nije bitna cena, samo da ga se otarase - navodi Radovanović.

On ističe i da je situacija ozbiljna.

- U Srbiji postoji znatno više oružja nego što zvanični podaci to otkrivaju. Svaka kuća koja poseduje jedan komad oružja, gotovo je sigurno da poseduje i više od toga. Dosta ljudi će se odazvati na poziv države da dobrovoljno preda oružje. Međutim, većina njih pokušava da se otarasi oružja na ilegalne načine - kaže za Blic Radovanović.

Radovanović napominje i da će sigurno biti ljudi koji će svoje oružje bukvalno ostavljati pored puta ili bacati u neke kanale.

- Najviše se bojim toga, da će se otarasiti oružja gde god stignu. Ukoliko se o desi, oružje može da dospe u ko zna čije ruke - dodaje on.

Kako kaže, ovo već 4-5 put da se predaje oružje bez sankcija.

- Kriminalci sigurno neće vraćati oružje i ko zna koliko ilegalnog oružja oni poseduju. Puno ljudi je bilo na ratištima sa kojih su doneli puno oružja. Tako da se dobrovoljnom predajom neće postići mnogo toga. Država mora početi sa legalnom kontrolom. Takođe, sankcije moraju biti rigorozne - navodi Radovanović.

