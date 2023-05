KAKO TO MISLIŠ DA USTANEMO I KAŽEMO "DOBAR DAN": Haos na mrežama zbog nepoštovanja nastavnika! Roditelji: Sve je totalno pogrešno

Na društvenoj mreži Tviter pokrenula se rasprava među korisnicima koji su uglavnom bili šokirani time da đaci danas u školama ne ustaju kada učitelj, nastavnik ili profesor uđe u učionicu.

- Deca ne ustaju više kada nastavnik uđe u učionicu? Od kada je to uvedeno - piše u objavi, dok je autorka i dodala:

- Deca se vaspitavaju, a to je da imaju poštovanja prema nečijim godinama, nečijem znanju da bi mogli kasnije da poštuju one koji su to zaslužili. Ako ne nauče neće znati ni kasnije šta to znači.

Deca ne ustaju više kada nastavnik udje u učionicu?? Od kada je to uvedeno? — Izgubljena u svemiru✨ (@IzgubljenaDaki) May 12, 2023

Ovaj tvit pokrenuo je lavinu komentara.

- Sad pričam sa drugaricom i ona mi kaže u jednoj osnovnoj školi ovde u Novom Sadu ne ustaju. To traje već godinama, ja sam se iznenadio kad sam čuo. Kad sam baš ovde pisao kako je to pogrešno, neke keve me napale kako ja nisam normalan - piše u prvom komentru dok u drugom stoji:

- Nema sta tu nenormalno. Poštuješ nastavnika koji te uči i instituciju koju pohađas. To je ključ. Bravo. Treba ustajati.

Korisnici Tvitera bili su uglavnom saglasni sa tim da je to izraz poštovanja.

- Izraz poštovanja. Naše generacije su obavezno ustajale. Od kada vam vaspitačice u obdaništu, na prijemu deteta ne kažu: "Deca ne treba da nam persiraju, mi smo drugari". Ja ostao začuđen, jer se vrlo dobro sećam da smo mi persirali, a obožavao sam vaspitačice - navodi se u komentaru i dodaje:

- Sve totalno pogrešno. To su uveli moderni "kul" nastavnici - piše u komentaru dok se korinica nadovezala da je za ovaj "trend" saznala još prošle godine.

- Ne znam, ali isto sam saznala prošle godine kada je sin moje sestre bio 2. razred. Slučajno sam ga pitala i nije razumeo moje pitanje, kaže “Kako to misliš da ustanemo i kažemo dobar dan, zbog čega? - stoji u komentaru.

