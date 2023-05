"MAJKA I SESTRA UŠLE KOD NAS U KUPATILO I OTAD ME NAPADAJU" Udarile na snajku, ovako mu zvocale, on ih isterao! Evo šta se zbilo

BEOGRAD - "Neki dan me sestra i mama napadaju da su bile kod nas u kupatilu i da su videle skupe preparate moje žene. I rekle mi da ne mogu verovati kako sam naivan i da radim za njenu kozmetiku. Donele mi neke jako skupe kreme iz WC-a dok je žena bila na poslu i stavljale mi ih pod nos i govorile da to nije normalno", požalio se jedan sin s našeg podneblja na internet forumu na kojem ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije dele svoje ispovesti, radosti i muke, sa drugim ljudima i to potpuno anonimno.

Oženjeni muškarac nije krio svoje neprijatno iznenađenje reakcijom majke i sestre koje su preturale po stvarima, kritikovale snaju, njegovu ženu, i to iza leđa, kad ona nije bila kod kuće nego na poslu.

"Ja im objašnjavam da žena ima ekcem i da ima rane po telu i rukama i da joj trebaju te kreme a one i dalje. Onda sam poludeo i isterao ih napolje...

Kao prvo, moja žena radi, i čak i da nema problem, ima pravo da sebi kupi šta hoće. Kao drugo, samo ja znam koliko puta, pogotovo zimi, ide po kući i plače jer je telo boli i svrbi, pa joj mažem kreme i stavljam obloge.

A što je najgore od svega, pre par meseci ju je moja mama pitala kakve su joj to ruke, i kad je žena rekla ekcem, mama joj kaže "pa stavi neku kremu, ne možeš takva hodati po svetu. Katastrofa", ocenio je oženjeni muškarac.

