NOVI HAOS U NIŠKOJ ŠKOLI! Otac: Nastavnik nije dao da moj teško bolesni sin ima onlajn nastavu, huškao đake protiv njega

Učenik sedmog razreda OŠ "Sveti Sava" u Nišu koji boluje od teške forme aplastične anemije, i koji je zbog toga bio hospitalizovan na hematoonkologiji, prema tvrdnjama njegovog oca, bio je meta provokacija nastavnika istorije Ž. D.

Sin je, kaže, više puta plakao što istoričar nije hteo da dozvoli da zbog bolesti ne dolazi na nastavu i zbog toga što je huškao drugu decu protiv njega.

- Dete je 19. maja prošle godine hospitalizovano na hematoonkologiji zbog loše krvne slike i tada mu je ustanovljena teška forma aplastične anemije i celijačna bolest. Lekari su rekli da ne treba da bude u kolektivu zbog lošeg imuniteta i koštane srži od jedva 20 odsto kapaciteta. Rađene su tipizacije ako bude morao na transplantaciju. Bio je kraj školske godine, on je dobar đak i nastavnici su imali na osnovu čega da mu zaključe ocene. Ipak, problemi su krenuli s početkom nove školske godine, kada uopšte nije mogao na nastavu - priča dečakov otac i ističe da škola tada nije pokazala volju da mu pruži onlajn obrazovanje:

- Sredinom septembra je s majkom otišao na Zlatibor na mesec dana radi krvne slike. Pokušavali su da dobiju nastavnike, da saznaju šta treba da uči, ali bezuspešno. Dete su zvali drugari i ispričali mu da je nastavnik istorije na času rekao kako "eto, dok sva deca moraju da idu u školu, neko može da se šeta po Zlatiboru", kao i da je pretio da će on "videti kad se vrati, moraće da odgovara" i da "laže da je bolestan". Sin se zbog toga potresao, pitao se zašto ga ne voli nastavnik koji je tek počeo da mu predaje.

U to vreme nailazili su na nespremnost škole.

- Prvo je direktorka bila odsutna, a razredna nije umela da reši problem. Govorili su nam je nastavnik istorije "težak čovek" i da će sve biti u redu. Zbog lošeg stanja sin nije išao u školu, a u decembru smo se obratili školskoj upravi, koja je uticala na školu da nastavnici počnu da drže onlajn nastavu detetu. Svi su divni, voljni da ga uključe u grupu, osim nastavnika istorije, koji je to uporno odbijao - tvrdi otac.

Nastavnik kaže da nije hteo da radi protivzakonito Nisam plaćen da predajem bolesnom detetu Ž. D. za Kurir je naveo da je to što su tražili da on predaje bolesnom detetu protivzakonito, jer učenici koji su na dužem bolničkom ili kućnom lečenju automatski postaju đaci OŠ "Branko Miljković", koja ima posebne nastavnike, plaćene za izvođenje nastave s bolesnim učenicima. - Učenici koji ne žele da pohađaju "školu u bolnici", a odsustvuju duže od jedne trećine časova, polažu razredni ispit u junu. Pedagog škole mi je rekla da je roditeljima predlagano to rešenje, ali da su oni poslušali odeljenjskog starešinu, s kojim ratujem 20 godina i koji važi za "vladara iz senke", to jest osobu koja o svemu odlučuje, a ništa ne potpisuje. Na sednici od pre mesec dana rekao sam da je najbolje rešenje za dete da dođe na razredni ispit u junu i iz istorije će dobiti peticu, zato što sam se u prvom polugodištu uverio da uči i da zna istoriju. Iz ovoga se može izvesti zaključak da su roditelji i bolesno dete iskorišćeni za lični obračun sa mnom - kaže nastavnik i naglašava da ništa negativno nije komentarisao o dečaku. Dodao je da je rok za žalbu na suspenziju 15 dana i da je od ponedeljka u podne ispred Vlade.

Jednom su dobili termin da dete odgovara kod nastavnika Ž. D., a ono je došlo s majkom u očišćenu i izluftiranu učionicu u kojoj nije bilo đaka. I to je prošlo dobro.

Strongmen pokrenuo lavinu Isti nastavnik psihički maltretirao moje dete Milan Jovanović Strongmen objavio je da je njegov najmlađi sin, učenik petog razreda OŠ "Sveti Sava" u Nišu, trpeo mentalno zlostavljanje od nastavnika istorije Ž. D. Jovanović je za Kurir rekao da je nastavnik terao drugu decu da glasaju da se njegov sin izbaci iz škole. - Huškao je drugu decu protiv mog sina. Onda ga je jednom prozvao pred tablu. Od tri pitanja, na dva je dao odgovor, a kad mu je postavio treće, zvonilo je, pa ga nije čuo od buke, a ovaj mu je dao dvojku. Drugom prilikom je sin otišao u toalet, a kad se vratio, organizovao je da mu deca skandiraju. Tražili smo od škole da zaštiti naše dete jer nastavnik širi mržnju i pravi raskol među decom. Sad je smenjen jer je maltretirao bolesno dete, a ako ga vrate u školu - ja svoje dete ispisujem!

- Posle toga ga je jednom uključio onlajn, pa je ignorisao tu potrebu do aprila. Nastavnika su deca upitala kako će moj sin da odgovara i šta ako padne u nesvest kada dođe, a on je na to rekao: "Onda neka dođe sutra." Roditelji su prošlog petka poslali dopis Ministarstvu prosvete, savetu roditelja, školskoj upravi... U školi je bila inspekcija, utvrdili su da postoji poseban pravilnik za decu sa zdravstvenim problemima i prvi put su roditeljima tražili sve papire. U međuvremenu je dečak krenuo na po dva časa dnevno, jer mu se zdravstveno stanje poboljšalo. Protiv nastavnika Ž. D. je pokrenut disciplinski postupak i do okončanja je suspendovan, a on je za 29. maj najavio štrajk glađu.

Direktorka škole nije se javljala na naše pozive. Rečeno nam je da je na sastanku, a na mejl nije odgovorila. Pisali smo i školskoj upravi, ali odgovor nismo dobili.

Ko je Ž. D. - Kurir je pisao o Ž. D. 2015. jer se na hodniku škole potukao s kolegom, i to pred učenicima - Tada je dobio otkaz, a oduzeta mu je i licenca, zbog čega je pokrenuo spor protiv škole - Pet godina su se sudili, štrajkovao je i glađu zbog izgubljenog spora - Na kraju je Apelacioni sud presudio u njegovu korist i naložio da se vrati na posao

Suzana Trajković

