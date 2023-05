RHMZ UPOZORAVA NA VREMENSKE NEPOGODE: U naredna 2 sata na udaru 4 dela Srbije! Upaljen narandžasti meteo alarm, VREME JE OPASNO

do 25 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, češćim od podneva, a lokalno se očekuje i pojava intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, gradom i većom količinom padavina.

Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da će u Vojvodini pre podne biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova ponegde i jak. Najniža temperatura biće od 11 do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala. Kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalna pojava, pa se padavine očekuju u pojedinim delovima grada ili u široj okolini. Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 23 stepena.

Upozorenje na pojavu jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom

foto: Printscreen/RHMZ

"Plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju do kraja meseca, ali i početkom juna lokalno će biti izraženiji uz pojavu grada i sa velikom dnevnom količinom padavina, od 20 do 50 mm (u zoni najintenzivnijih plјuskova), a lokalno i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

Najava pljuskova sa grmljavinom

"U naredna dva sata u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, mestimično sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima sa grmlјavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Do kraja meseca promenlјivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenim plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz pojavu grada i sa velikom količinom padavina za kratko vreme. U Beogradu danas promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom biće lokalna pojava, pa su padavine moguće u pojedinim delovima grada ili u široj okolini. Od subote nastavak promenlјivog vremena, a dnevne temperature kretaće se u intervalu od 21 do 26 °S", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen narandžasti meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm. Narandžasto upozorenje, koje znači da je vreme opasno, upaljeno je zbog kiše i grmljavine na području Bačke, Banata, Srema, kao i na prostoru jugozapadne i zapadne Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavljeno je na zvaničnom sajtu RHMZ.

U ostalim delovima Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:17 Pljusak u Beogradu