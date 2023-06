ČUVENI METEOROLOG OTKRIO DATUM PRESTANKA KIŠE! Nedeljko Todorović ne vidi skorije poboljšanje vremena, a evo šta kaže za leto

Red sunca, red kiše, red oblaka, red grmljavine - tako bismo najjednostavnije opisali maj. Taman kada smo pomislili da bi vremenske prilike mogle da se stabilizuju i da bismo konačno mogli da počnemo da uživamo u pravom proleću, prevarili smo se.

Kako se danima unazad najavljuje, u Srbiji će sve do 2. juna biti nestabilno vreme, sa čestim pojavama pljuskova i grmljavinom.

U predelima grmljavinskih oluja očekuje se da padne i više od 30 milimetara kiše po kvadratnom metru u veoma kratkom vremenskom intervalu. To bi dovelo do toga da odvodni i kanaliziacioni sistemi ne mogu da prihvate veliku količinu atmosferske vode, što bi dovelo do pojava urbanih poplava i bujica, a ne do poplava usled izlivanja reka.

Da li to znači da proleće zapravo nećemo osetiti u punom smislu te reči i kakvo nas leto očekuje, voditelji emisije Puls Srbije na Kurir TV Milica Marković i Miloš Anđelković pitali su meteorologa Nedeljka Todorovića.

- Vi sa predubeđenjem pričate da ovo nije proleće, a baš je ovo tipično proleće. Prošle godine u maju bilo je 25 dana sušnog vremena, bilo je 6-7 dana preko 30 stepeni, ali to je bio ekstremno topao maj. Ovo sad je tipično majsko vreme - započeo je Todorović.

foto: Kurir TV

Osvrnuo se i na nešto niže prosečne temterature tokom ovog proleća.

- Ove godine u aprilu bilo je i snega, takođe jedan ekstrem, ali proleće, pogotovo u maju je bilo kišovito. Dok ima kiše biće i uroda. Ako negde bude malo više padavina, napravi se lokalno šteta, ali ona mora da se uračuna u danak prirodi. Gledajući šire, kiša je bogatstvo s neba za poljoprivredu i voćarstvo, ali i zbog hidroenergije kad bude dovoljno vode u jezerima za proizvodnju struje - dodao je Todorović.

Problemi su napravljeni, a RHMZ je izdao upozorenje na jake pljuskove širom Srbije.

02:49 ČUVENI METEOROLOG NEMA LEPE VESTI! Todorović: Ovo je tipično proleće, leto će biti hladnije od prosečnog! Otkrio i kad će sunce

- Pri ovim pljuskovima, to je normalan događaj da dođe do bujičnih poplava. U Beogradu neke ulice bivaju poplavljene, a slike sa Savskog keja su već nekoliko dana na visok nivo reke. Međutim, izdato je i upozorenje da su se prešle granice redovnih odbrana od poplava, a to znači povećanju pažnju. Vodostaj je danima na približno istom nivou, a velike reke se izlivaju ako su velike padavine duž čitavog sliva. Ali u nižim predelima može da bude 30-40 milimetara, nekad i preko 100 milimetara za sat vremena, može da izazove ozbiljno izlivanje rečica - kaže Todorović.

Gde danas preti opasnost od vremenskih neprilika i obilnih padavina.

- Preciznu likaciju nemoguće je prognozirati, a s nešto većom vrovatnoćom su Vojvodina i zapadna Srbija, i to samo lokalno. Tek kad se oblaci razviju, u roku od 5-10 minuta oni daju pljuskove od 15 minuta do sat vremena.

Sa ovakvim vremenom, neizbežna posledica su i velike sparine.

- Tek dolaze takvi dani, nisu još za nama. U junu će biti toplije nego u maju, ne baš u prvoj nedelji. A što je viša temperatura, ima više vlage u atmosferi. U toj kombinaciji, organizmu je teže da se izbori s tom temperaturom jer vlaga umanjuje znojenje, pa organizam ne može da se ohladi. Tako je većim delom juna - pojašnjava Todorović.

Meteorolog je obrazložio na osnovu čega ne vidi skorije prolepšanje vremenskih prilika u Srbiji.

- Nastavlja se ovaj tip vremena barem do polovine juna. Nema značajne promene ni u temperaturi ni u učestalosti pljuskova. Prognoza za 4-5 dana je pouzdana, ali kad pogledamo teritoriju Evrope, ne nazire se suštinska promena. Gledajući tip vremena, možda bi se malo proredili pljuskovi, ali u principu ne bitno.

Sve nas najviše zanima i neka dugoročnija prognoza za jun, za koju Todorović kaže:

- Malo topliji nego što je sada i u prvih 10 dana. Ne bi trebalo da bude preko 30 stepeni, možda tek posle 20. juna. U julu će to da bude izvesnije, pa čak i više dana od 35 stepeni.

Kad su u pitanju višegodišnje temperature, Todorović smatra da će ovo biti za nijansu hladnije leto.

- Kod nas je prosek u junu 21 stepen, u julu 23 i u avgustu 22,5. Govorim o srednjim vrednostima i to su 100-godišnji procesi. Bitna je maksimalna prosečna. U junu je 29-30, u avgustu 29, pa padne na 28. Trebalo bi da bude tropskih dana, ali manje nego prethodna dva leta. Imali smo prošle godine 14 takvih dana, pre dve godine 19 takvih dana, a prosečan broj u poslednjih 100 godina je 5 takvih dana. Bilo je i godina kad nije bilo nijednom više od 35 stepeni, mislim 2019. Ove će biti između 5 i 10 takvih dana. Čitavo leto će biti manje toplo nego prethodna dva.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs