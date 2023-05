DVA MODELA ZA OLAKŠICE OSMACIMA IZ "RIBNIKARA" ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE: Evo koje opcije razmatra Ministarstvo prosvete za ove đake

Učenici osmog razreda OŠ "Vladislav Ribnikar" polagaće kao i svi drugi osmaci u Srbiji malu maturu, odnosno test iz maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta, ali se u Ministarstvu prosvete razmatraju dve varijante olakšica koje bi ova deca mogla da koriste pri upisu u željenu srednju školu, saznaje Kurir!

Mala matura je, prema rečima našeg izvora, zakonska obaveza, te ne postoji mogućnost da osmaci iz "Ribnikara", gde se 3. maja dogodio nezapamćeni masakr kada je učenik sedmog razreda (13) ubio devetoro đaka i školskog čuvara, ne polažu tri testa za upis u srednje škole.

Oni će, kao i svi osmaci u Srbiji, završni ispit početi polaganjem testa iz srpskog jezika 21. juna, dok će test iz matematike polagati 22. juna, a na pitanja iz trećeg testa odgovaraće 23. juna. S obzirom na tragediju koja se desila u njihovoj školi i na specifičnu situaciju, Ministarstvo prosvete razmatra dve varijante koje bi osmacima iz "Ribnikara" mogle da olakšaju upis u školu.

- Postoje dve varijante - prva je da se se doda određeni dozvoljeni zakonski procenat na osvojene bodove na završnom ispitu. To bi bilo po ugledu na upis u školu pod povoljnijim uslovima učenika romske nacionalne manjine. Odnosno, da se broj bodova koji učenik ostvari na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova. Druga varijanta je da određene škole, one koju uglavnom upisuju đaci iz "Ribnikara", u dogovoru s Ministarstvom prosvete, povećaju broj đaka koje primaju za po pet - objašnjava izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, ministarstvo će videti koliko dece želi da ide u koje škole i na osnovu toga će sa određenim školama razgovarati da se poveća broj đaka.

- Naravno da se neće koristiti oba kriterijuma, već samo jedan. To je odluka koju treba da donese Ministarstvo prosvete u dogovoru s roditeljima i srednjim školama, svakako će se uvažiti broj bodova koja deca osvoje na završnom ispitu - navodi izvor.

Kontinuirana pomoć Pozorište "Dadov" primilo decu i nastavnike Psihosocijalna pomoć deci, roditeljima i nastavnicima koji su pogođeni tragedijama koje su se dogodile početkom maja od juče se pruža i u pozorištu "Dadov", rekla je za dr Hana Korać iz Radne grupa za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih i dodala da nisu potrebni ni zakazivanje, ni uput, ni zdravstvena knjižica. - Ovde će se prvenstveno razgovarati, neće se sprovoditi medicinski tretman, ovde će kolege koji su iskusni i koji su efikasni u radu razgovarati s decom, roditeljima i nastavnicima. Ustanova će raditi kontinuirano u narednih godinu dana i biće dostupna svima kojima je potrebna psihosocijalna podrška - rekla je dr Korać za RTS.

Nakon tragedije koja se desila u ovoj školi, osmišljen je poseban predlog rada, pa tako ona deca koja dolaze u školu imaju razgovore s nastavnicima i stručnim licima, dok je za decu koja ne žele da dolaze u tu ustanovu osmišljen plan aktivnosti za ovu nedelju. Po tom planu, učenici će, umesto na nastavu, ići u ustanove kulture koje je ponudila Vlada Srbije, a svakog dana biće na drugoj lokaciji. Učenici će po tom planu ići u Muzej grada Beograda, Biblioteku grada Beograda, Pedagoški muzej, Kulturni centar Beograda. Jedna od lokacija je i pozorište "Dadov", gde će se pružati psihosocijalna pomoć deci, roditeljima, nastavnicima koji su pogođeni tragedijama koje su se dogodile.

- Zasad se plan vannastavnih aktivnosti radi na nedeljnom nivou. Mi se još uvek nadamo da će se većina te dece vratiti u školu, jer je ovo prvi korak ka integraciji, ali je bitno da imaju alternativu da ne sede kod kuće. Najveći broj dece je i dalje u školi, protekle nedelje između 700 i 800 njih je bilo u školi, dok oko 200-250 đaka nije bilo - rekao je za Kurir Igor Đorđević, predsednik saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar" i dodao da se ne zna još uvek tačan broj dece koji se odlučio za vannastavne aktivnosti.

