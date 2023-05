TRAŽE STEVANA (21) VEĆ MESEC DANA! Mladić upao u Veliku Moravu, majka Dušica se i dalje nada da je živ

ĆUPRIJA - Prošlo je tačno mesec dana od kako je nestao Stevan Aleksić (21) iz Ćuprije, kada je sa društvom bio na obali reke Velike Morave. Za njim tragaju policija, porodica i prijatelji ali i dalje bezuspešno.

- On je bio na rođendanu i prema rečima druga koji je bio sa njim do poslednjeg trenutka kada je Stevan ušao u vodu da se rashladi i nije izašao. Tada je krenula potraga čamcima, vatrogasci i ronioci su pretražili čitav taj teren, ali ga nisu našli u vodi. To meni kao majci daje nadu da je moj sin i dalje živ, možda ga je neko spasio, kaže Stevanova majka Dušica kroz suze.

foto: RINA/privatna arhiva

U trenutku nestanka Stevan je na sebi imao crnu duksericu, patike i majicu, a iako nje bio oženjen na ruci je nosio versace burmu. Ima ožiljke na obrvi i levoj ruci.

- Ja imam nadu da ću sina naći živog i zdravog, zato molim sve koji mogu da pomognu. Zahvalna bih bila ukoliko bi ovaj moj apel i njegovu fotografiju podelile i televizije, da što više ljudi vidi u svim gradovima Srbije njegovu sliku, možda neko ima bilo kakvu informaciju. Osim policije i mi ga i dalje intenzivo tražimo, idemo po selima i raspitujemo se, obilazimo područje oko Morave da vidimo da nije slučajno isplivao, dodaje majka.

Dušica apeluje na sve da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Stevanu da jave najbližoj stanici policije ili na bro telefona 061 60 57 532.

