ŽENE POSLE 40. ŽRTVE PREDRASUDA PRI ZAPOŠLJAVANJU?! Perišić: One inače imaju veći problem za posao, POSEBNO AKO SU STARIJE

Sve je teže zapošljavanje za žene koje imaju više od 40 godina.

O ovom problemu u Srbiji, razgovarali su Miloš Turinski, Infostud i gospođa Mima Perišić, udruženje Žene na prekretnici.

foto: Kurir tv

Perišić ističe da žene uopšteno imaju veći problem za zapošljavanje od muškaraca, dok posebne izazove imaju žene koje imaju preko 40 godina.

- Kada ih pitamo šta je glavni problem u zapošljavanju, one kažu da su to godine. Druga stvar je vrlo nizak nivo obrazovanja, zatim mali broj godina iskustva u formalnom zaposlenju, a najveća grupa žena su one koje rade neplaćeni posao, odnosno podržavaju porodicu. To su žene koje se brinu o unucima i starijim ljudima - kaže Perišić.

Kada ne mogu da nađu posao formalno, one se zaposle neformalno.

- To je rezultat nedostatka dovoljno godina radnog iskustva. Zato su one najugroženije na nacionalnom birou za zapošljavanje. Ove žene najduže čekaju na posao, trećina njih čekaju na posao po pet godina i zbog toga veliki broj njih odustaju od traženja posla. Na primer, između 45 i 50 godina, 20 odsto žena je radno sposobno i neaktivno, a od toga je samo 9 odsto muškaraca! - iznela je ove zabrinjavajuće podatke Perišić.

foto: Kurir tv

Šta kaže Infostud, da li se poslodavci izjašnjavaju po tom pitanju, Turinski kaže da su, prema podacima Infsotud oni, ili nemi na ovo pitanje, ili:

- Imate poslodavce koji činjenično jure mlade ljude, one kojima starosna kategorija nije problem, i one koji su nemi na ovo pitanje. Postoje predsrasude i o godinama i čime se žene bave, ali to nisu samo neobrazovane žene, već i visoko obrazovane žene koje su razočarane u tržište rada i povukle su se, a i dalje imaju iskustvo. To su žene koje mogu da doprinesu svakoj kompaniji, samo kad bi im se pružila prilika - smatra Turinski.

Skoro polovina od ukupno nezaposlenog broja žene izgubila je posao zbog tranzicije, restrikcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

- Skoro 48 odsto žena je izgubilo posao prilikom tranzicije i restrikcije prilikom zapošljavanja. To je neiskorišćeni kapacitet i nije problem akademskog znanja, nego i mudrost i iskustvo i znanje, i znaju da rade sa ljudima više nego mlađi svet... Radili smo studiju kada bi se jaz na tržištu rada zatvorio zapošljavanjem više žena, država bi dobila 4,8 poena bi se povećao dohodak državnog budžeta. Ojačala bi se kupovna i ekonomska moć tih žena i to je dokazano naučno! Profesor ekonomskog fakulteta je radio tu studiju - upozorava Perišić na nezavidan položaj žena.

Upravo zato je rađeno istraživanje poslodavaca, nadovezuje se Turinski,

- Važno je da su se poslodavci izjasnili da traže subvencije od države pri zapošljavanju te starosne grupe ljudu. Na prvom mestu je obrazovanje, ali i digitalna pismenost koja nedostaje velikom broju te grupe, tako da je to na prvom mestu - kaže Turinski, a Perišić dopunjuje:

- Naravno da su one svesne toga, ali studije su pokazale da je svaka deseta žena uključena u aktivne mere, a da su žene uključene generalno u klubove za traženje posla, sajmove, neke vrste podrške za prevazilaženje psiholoških teškoća kada izgubite posao. Nacionalna služba priznaje da su njihovi kursevi neadaptirani sa vremenom. Mnogi kursevi koji se tiču knjigovodstva imaju softver koji je zaostao - rekla je Perišić.

Turinski savetuje da se izbace godine starosti i fotografija iz jedinstvene biografije, koju pripremamo za poslodavca.

- Godine ni fotografija nisu neophodni u CV, to su naši lični podaci i to je prvi potez i korak da poslodavac vidi samo vaše kvalifikacije. Proverite poslodavca ovako - savetovao je Perišić.

