MINISTARKA TANASKOVIĆ I MARKO ČADEŽ OTVORILI NAJVEĆU AGROBIZNIS KONFERENCIJU: Više od 300 privrednika i ekspertata na Kopaoniku

Najveća regionalna agrobiznis Konferencija "GROW UP - snaga zemlje", koja će trajati do sutra, otvorena je danas na Kopaoniku. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković otvorila je konferenciju, a prisutne je pozdravio i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Ova konferencija okupila je ministre, članove vlada iz zemlje i regiona, privrednike, direktore najvećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji, predstavnike međunarodnih institucija iz okruženja i EU, vlasnike gazdinstava, kao i stručnu i poslovnu javnost.

Konferenciju, na koju je pristiglo oko 400 direktnih i indirektnih učesnika iz sektora poljoprivrede, otvorila je Jelena Tanasković, ministarka za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, nakon čega se prisutnima obratio i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

- Kada sam preuzela dužnost ministarke poljoprivrede, suočili smo se s ozbiljnim izazovima. Nije bilo dovoljno samo da unapredimo postojeće procese, već smo morali da potpuno transformišemo način na koji obavljamo i pratimo poslove u poljoprivredi. Bio je to hrabar korak, s obzirom na to da do tog trenutka nismo imali ništa digitalizovano. Poljoprivrednici su do sada morali da čekaju u redovima za predaju dokumenata, administrativni poslovi su bili opterećujući i vremenski zahtevni. Čak 89 odsto podataka su popunjavali na različitim mestima. Danas, s ponosom mogu reći da smo uspeli, zajedno sa Vladinom kancelarijom za IT, Institutima Biosens i Mihajlo Pupin kao i posvećenim timom ljudi iz ministarstva poljoprivrede, sa kojima smo sproveli ambiciozan projekat digitalizacije poljoprivrede za samo 4 meseca. Umesto da čekaju u redu za dokumenta, naši poljoprivrednici sada mogu obaviti svoje poslove brzo i efikasno putem digitalne platforme eAgrar - istakla je Jelena Tanasaković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodala:

- Pustili smo šest mera u ovom trenutku. Jedna od tih mera se odnosi na isplatu po hektaru, koja je najobimnija, i za nju je podneto preko 277.000 zahteva. Ona se paralelno isplaćuje od otvaranje Javnog poziva, a do danas smo isplatili preko 180.000 zahteva.

Prisutnima će se danas obratiti i ministar za informisanje i telekomunikacije Mihajlo Jovanović, kao i Tanja Miščević, ministarka za EU integracije. Specijalni gost biće Nabil Gandži, zamenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) za Evropu i Centralnu Aziju, koji će pričati na temu klimatskih promena i njihovog velikog uticaja na poljoprivredu.

