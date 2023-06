NORVEŽANI OBIŠLI "RIBNIKAR" I BILI KOD MINISTRA BLAGOJEVIĆA: Evo šta su rekli i ko je POMINJAO PARE!

Direktor i predstavnici memorijalnog centa sa ostrva Utoja iz Norveške, koji je podignut u znak sećanja na žrtve masakra Andreasa Brejvika, obišli su danas Osnovnu školu "Vladislav Ribnikar", a potom su se sastali sa ministrom za javna ulaganja Markom Blagojevićem, kako je Kurir već pisao da će biti.

foto: Nemanja Nikolić

Igor Đorđević, predsednik Saveta roditelja "Ribnikara" kaže za Kurir da su najpre sa gostima iz Norveške obišli školu.

- Tokom obilaska škole rekli su nam da na osnovu njihovog iskustva smatraju da bi objekat trebalo da zadrži svoju namenu, tj. da ostane škola, a da jedan deo, onaj gde se dogodio zločin, a to će se tek odrediti koliki je to deo, treba da se pretvori u mesto koje bi bilo posvećeno sećanju na žrtve. Ovo je bilo tek upoznavanje i prvi sastanak. Razgovaraće se sa roditeljima nastradale deece, one koja su povređena, kao i roditeljima čija su deca najviše istraumirana, odnosno koja su u momentu zločina bila u učionici i sve videla, ali i sa Savetom roditelja. Takođe, biće vođeni razgovori i sa ljudima iz Instituta za mentalno zdravlje, stručnjacima iz oblasti arhitekture kako bi se došlo do konačnog rešenja - kaže za Kurir Đorđević.

Dodaje da je bilo više gostiju iz Norveške, pa i ambasador te zemlje u Srbiji, kao i da je tu, između ostalih, bila i direktorka škole Snežana Knežević, otac jedne od učenica Dejan Ristić, inače direktor Muzeja žrtava genocida, kao i arhitekta Ljubiša Folić, čije dete ide u "Ribnikar".

Igor Đorđević foto: Petar Aleksić

Potom su Đorđević i Ristić išli kod ministra Blagojevića gde je bio sastanak sa predstavnicima centra iz Utoje.

- I sastanak kod ministra Blagojevića je bio tek početak, ali dobar jer Vlada Srbije pokazala apsolutno razumevanje za našu situaciju. Obećali su da ništa neće raditi bez konsultacije sa roditeljima preminule dece, traumatizovane i Saveta roditelja. Obećali su i da novac neće biti problem - navodi Đođević i dodaje da gosti iz Norveške sutra odlaze iz Beograda, a da je dogovoreno da predstavnici škole ubrzo nastave komunikaciju sa ministrom Blagojevićem.

Đorđević navodi da su predstavnici memorijalnog centra Utoja kazali i da se pokazalo da je kombinacija obrazovnog centra, koji i dalje živi, i memorijalnog dela, pokazala kao dobra.

Marko Blagojević foto: Beta/Nenad Petrović

- Kazali su nam da taj centar i dalje funkcionše kao edukativni centar, a da ga paraleno posećuju roditelji nastradale dece, a i mnogi drugi koji žele da obiđu memorijalni deo. Voleli bismo da to na sličan način bude implementirano i kod nas - kaže Đorđević.

Memorijalni i obrazovni centar na Utoji foto: EPA Hakon Mosvold Larsen

Podsetimo, Brejvik je 22. jula 2011. ubio 69 osoba, mahom tinejdžera, na Utoji i još osam u Oslu, a 2016. je otvoren mMemorijalni obrazovni centra na Utoji kome je, skriven od pogleda da ga ne vidi ko ne želi, ostao netaknuti deo kafea u kome je, takođe, Brejvik ubijao decu.

U Beogradu je 3. maja ove godine učenik sedmog razreda OŠ "Vladislav Ribnikar" u školi ubio devetoro dece i čuvara.

Kurir.rs