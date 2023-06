STARLETA RIZIKUJE ZDRAVLJE LJUDI: Subotićka ponovo reklamira ilegalnu prodaju "ozempika"! Markovićeva: Prijaviću je inspekciji!

Starleta Aleksandra Subotić ponovo reklamira ilegalnu prodaju leka "ozempik" za dijabetes, i to kao preparata za mršavljenje, po ceni od 200 evra!

Ovo je još jedan dokaz da starleta ne mari što ljudi u Srbiji koji se leče od dijabetesa tipa 2 na teži način dolaze do ovog leka, čija je nestašica doskoro vladala, ali ni za to što on može pogoršati zdravstveno stanje zdravih osoba - može da izazove paralizu creva, pankreatitis, teoretski može da napravi jednu vrstu tumora u štitastoj žlezdi!

Ovako je reklamira "ozempik" krajem marta foto: Printscreen Instagram

Subotićeva sa Instagram profila Aleksandra Subotić orman, pored cipela, iznošene garderobe i polovnih naočara, reklamira stranicu na Tiktoku Ozempik 1mg original, uz savete kako se lek čuva.

- Vrlo bitno je da vaš lek skladištite na adekvatan način (0-8 stepeni) dok se ne otvori! Po otvaranju se drži na temperaturi nižoj od 30 - navela je ona u opisu kratkog video-snimka, na kom se vide i kutije leka "ozempik".

Sada ovde reklamira stranicu i lek foto: Printscreen Instagram

Kako smo saznali, označena stranica lek prodaje za 200 evra!

Podsetimo, Subotićeva je krajem marta sa svog verifikovanog naloga reklamirala ovaj lek, ali i stranicu Ozempik original, s koje se on poručuje za 150 evra! Ona je tada držala kutiju ovog leka i objavila kako će ga probati da bi smršala, navela je da je pomoću njega to uspela holivudska starleta Kim Kardašijan, pokazujući dve njene fotografije. Subotićeva je nakon toga na društvenim mrežama napisala da lek nije reklamirala, već da je sa svojim pratiocima o tome samo diskutovala.

Bojana Marković iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug ističe za Kurir da će Subotićku, kao i profil koji prodaje "ozempik", prijaviti inspekciji Ministarstva zdravlja.

- Kad je reč o "ozempiku", malo je bolja situacija u apotekama nego što je bila, ali nije još uvek u potpunosti to sređeno i dostupno svima. Ljude koji nelegalno prodaju ovaj lek treba prijaviti nadležnim inspekcijama, tržišnoj, zdravstvenoj... - ističe Markovićeva za Kurir.

Bojana Marković, Plavi krug foto: Printscreen

Činjenice Neželjene reakcije na zloupotrebu "ozempika" - povraćanje - dijareja - mučnina - bolovi u stomaku - problemi s bubrezima - paraliza creva - pankreatitis - tumor u štitastoj žlezdi

Napominje da je pitanje da li je lek koji oni prodaju ispravan i da li je uopšte u pitanju "ozempik":

- Upitno je šta je u njemu, da li je čuvan na adekvatan način, da li je u roku... Posebno je važno naglasiti da zdrave osobe koje koriste "ozempik" mogu imati zdravstvene posledice i ljudi ne treba da se igraju svojim zdravljem. Meni je neverovatno da neko može da ubrizga u sebe nešto što ne zna šta je i kako će reagovati organizam. Lek treba da prepiše lekar, a ne da se kupi preko interneta zato što je neko rekao da je to dobro!

Na broj poznat redakciji Subotićeva nije odgovorila na pitanja Kurira.

Kurir.rs/ Mina Branković