RHMZ NAJAVIO PORAST TEMPERATURE: I dalje na snazi upozorenje na nepogode sa GRADOM I OLUJNIM VETROM! Evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 12 stepeni, najviša do 27 stepeni. Ujutru ponegde po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo i nestabilno povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti izraženiji u drugom delu dana.

foto: Printscreen/RHMZ

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom za kratko vreme, gradom i kratkotrajno jakim vetrom u zoni pljuska. Duvaće slab promenljiv vetar.

Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu kiša, pljuskovi, i malo svežije - do 24 stepena.

U zapadnoj Srbiji očekuje se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 26°C. Na Zlatiboru i Tari promenljivo oblačno uz kišu i kratkotrajne pljuskove. Temperatura oko 19°C na 1000 mnv.

Upozorenje na vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Do kraja ove i u prvoj polovini sledeće sedmice nastavlјa se nestabilno vreme sa plјuskovima i grmlјavinom. Lokalno se očekuju vremenske nepogode: velika količina padavina za kratko vreme, od 20 do 40 mm u zoni najintenzivnijih plјuskova, grad i jak vetar", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše i grmljavine na snazi su narandžasti i žuti meteo alarm. U većem delu Srbije upaljeno je narandžasto upozorenje, izuzev istočne i jugoistočne, kao i predeo Kosova i Metohije, gde je na snazi žuti meteo alarm.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu promenljivo i nestabilno vreme uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Nešto manja šansa za kišu je u Vojvodini. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče je moguća kiša u centralnim i istočnim predelima. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice sledi manji porast temperature uz toplo, sparno i nestabilno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jači pljuskovi su mogući u utorak. Početkom iduće sedmice malo toplije, ali i dalje nestabilno.

Vodostaji u porastu

foto: Printscreen/RHMZ

Na Savi kod h.s. Šabac vodostaj će se narednih dana kretati iznad granice redovne odbrane od poplava. Na Kolubari, Ubu, Tamnavi, Jadru, Likodri, Lјuboviđi, Skrapežu, Đetinji, Moravici, Bjelici i na gornjem toku Zapadne Morave od 01. do 03. juna vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su izlivanja.

(Kurir.rs)