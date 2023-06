OVA SRPSKA SVETINJA JE STARIJA OD KOSOVSKOG BOJA I ČUVA MOŠTI ČETIRI SVECA! Na jedan praznik tu dođe i do 2.000 ljudi, evo zašto!

Iz jedne šupljine u steni uoči samog Ðurđevdana ili na sam praznik počinju da mirotoče kapi mnogi veruju božjim blagoslovom. To je mesto iza same crkve, zovemo ga Ðurđevdanski izvor, iz jednog zupčanika koji viri padaju kapi koje su dole u drugoj steni formirale jamicu i tu se zadržavaju... I ove godine nekoliko dana pre Ðurđevdana ovaj izvor se projavio, svedoči za Kurir monah Lazar iz manastira Gornjak.

Svetinja starija od Kosovskog boja, prva lavra i ljubav Svetog kneza Lazara - manastir Gornjak nalazi se na prelepoj lokaciji. Nakon dva sata vožnje od Beograda stigli smo do ove svetinje koja je obgrljena liticama planine Ježevac, ispod bistre reke Mlave. Dok kiša rominja, penjemo se i stižemo do ove bogomolje, koja je rušena čak pet puta. Dočekao nas je monah Lazar.

Najveće stradanje

- Manastir Gornjak datira iz 14. veka iz 1379. godine, prva je zadužbina Svetog Lazara Hrebeljanovića, kome je u tom ktitorstvu i podizanju manastira pomogao Sveti Grigorije Gornjački. Svetinja diše šest i po vekova, 645 godina, pretrpela je brojna stradanja, pet puta je rušena. Najveće stradanje je pretrpeo u Drugom svetskom ratu, od okupatora je stradalo dosta toga, što od nepokretne imovine, što od monaštva, vernog naroda... Kažu da je ceo jedan vojni vod streljan ovde u porti - priča nam monah Lazar.

Dok pijemo kafu, kaže nam da je manastir trenutno u obnovi, kao i da ga čuvaju on, monah Gavrilo, monahinja Fevronija, kao i mati Veronika, koja je u ovaj manastir došla 1968. bežeći od raskola u Makedoniji.

- Po dolasku u manastir nosio sam naočare deset godina. Mati Veronika mi je rekla za izvor Svetog Georgija. Ona je čuvala tu vodicu i dala mi je bočicu sa kapaljkom. Rekla je da ukapam u oči sve dok mi ne bude bolje, ja sam to prihvatio sa verom i stvarno sam ukapavao ujutru i uveče. Verujte mi da ja nisam primetio da sam naočare polako skinuo i odbacio. Iskren da budem, i dalje je deficit tu, ali je svakako veliki boljitak, otklonjen je onaj pritisak u očima, umor je otklonjen i rasterećenost čeonog dela - svedoči naš sagovornik.

Monah Lazar kaže da je i on kapao u oči vodu sa Đurđevdanskog izvora.

- Manastir krasi crkva posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, a pre nje je u steni podignuta mala crkvica posvećena Svetom Nikoli, takođe ju je podigao Sveti Grigorije, u pećini iza živeo je Sveti Grigorije. U toj crkvici u tragovima je očuvan živopis iz 14. veka. U samoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice ostao je živopis u fragmentima iz 16, 17. i 18. veka. Sada je u fazi restauracija tog živopisa - objašnjava monah Lazar.

Na praznik Ðurđevdan u manastir su stigli delovi moštiju još dva svetitelja - Svetog Georgija i Svetog Pantelejmona. Gornjak sada čuva mošti čak četiri svetitelja!

Zlatni putir i carska čaša

Nestalo mnogo dragocenosti

Monah Lazar kaže i da je kroz brojna stradanja iz manastira nestalo mnogo dragocenosti.

Sveti knez Lazar je Svetom Grigoriju darovao zlatni putir, carsku času sa inicijalima, tu je bio i barjak cara Dušana, jedno veliko zvono, sve to kad spomenete, velika je šteta, da li je to negde u okupatorskim riznicama ili je spaljeno... - rekao je on i zamolio narod da pomogne obnovu manastira.

foto: Privatna Arhiva

Žiro račun 205-217986-07

Primalac Manastir Gornjak

Adresa Breznica 105, 12316 Krepoljin