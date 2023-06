ŠTA JE CAR SPOTTING, NOVI OPASNI TIKTOK IZAZOV? Stručnjaci upozoravaju: Nikad se ne zna kako će vozač da reaguje kad ga OPKOLE

Još jedan opasan izazov na društvenim mrežama - grupa mladih ljudi zaustavlja vozila, fotografiše, snima i sve to onda deli na internetu.Taj izazov u svetu je poznat kao car spotting.

Šta je tačno u pitanju i koje su opasnosti od najnovijeg virtuelnog izazova istraživala je novinarka Kurir TV Andrijana Glišić.

Grupa dečaka, iznenada istrčava na kolovoz, okružuje jedan automobil, prati ga u stopu. Na kraju, kada vozač stane - fotografišu ga i snimaju. Car spotting je stigao u Beograd.

- Reč je o izazovu koji ima dugu istoriju. Već 20 do 30 godina postoji na Zapadu. U pitanju je izazov u kojem ljudi prate besne, dobre automobile kako bi se snimili zato što je atraktivno samo po sebi, dobri automobili su poprilično atraktivni i takvi video snimci imaju veliki broj pregleda. Tako da je to stvar koja privlači ljude. To što će oni u svom gradu, negde gde oni prolaze svaki dan moći da vide ono što su videli samo u igricama, samo u filmovima, samo na nekim drugim mestima - kaže Nikola Jagodić, specijalista za digitalne medije.

A zahvaljujući društvenim mrežama ideja o pravljenju ekskluzivnih snimaka presretanja takozvanih besnih automobila proširila se i do najmlađih generacija koje se bez razmišljanja o posledicama odazivaju i takmiče - sve kako bi se dokazali vršnjacima i osetili prihvaćeno.

- Ovakvi izazovi upravo to nose. Zadovoljenje potrebe za pripadanjem. Osposobljavanje da dete u socijalnoj sredini razluči hoće li ili ne raditi ovakav izazov, zavisi od toga koliko je dobro dobilo tu podlogu u porodici. Roditeljska uloga je ovde vrlo važna. Osposobljavanje da dete razmišlja pre nego što donese neku nepromišljenu odluku je roditeljski zadatak - kaže Marija Milenković, psihoterapeut.

Zadatak je i objasniti deci posledice učestvovanja u takvim izazovima. Osim što ugrožavaju sebe, dovode u opasnost i sve koji se u tom momentu nađu na ulici i u najbližem okruženju.

- Nikad ne možemo da pretpostavimo kako će to lice koje vozi putnički automobil da reaguje. Čak i pri malim brzinama kada vozilo obori pešaka može doći do fatalnog ishoda, odnosno do smrti pešaka - kaže Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

U momentu kada stiže leto, kada se obim saobraćaja povećava, kada crna statistika pokazuje da je samo od početka ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 180 ljudi, a da inače mladi čine petinu stradalih, izazovi koji deci predstavljaju vid zabave itekako nam nisu potrebni, jer takva šala nekoga može koštati života.

