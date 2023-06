"INSPEKCIJA UTVRDILA 7 PRIMEDBI NA RAČUN DIREKTORKE RIBNIKARA" Milićević otkrio nove detalje o školi na Vračaru

Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević otkrio je nove detalje koji se tiču Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" nakon masakra u kojem je stradalo devet učenika i školski čuvar.

Đorđe Milićević, v.d. ministarstva prosvete, govorio je o novim detaljima koji se tiču Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u kojoj je stradalo deset osoba. Da podsetimo, učenik (13) sedmog razreda je u školu došao naoružan sa dva pištolja i ubio devet učenika i školskog čuvara.

O završetku školske godine

"Odluka o kraju školske godine nije odluka mog prvog dana u Ministarstvu prosvete. Dugo su se vodili razgovori roditelja đaka iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" sa rukovodstvom škole. Roditelji su tražili prekid nastave još na početku. To je bila manjina naspram onih koji su želeli da idu u školu. Sa druge strane, imate i roditelje koji iz straha, zbog opreza, nisu hteli decu da puštaju da idu u druge škole. Shvatajući kolika je to tragedija, najmanje što možemo da učinimo jeste da učinimo ustupak toj manjini, a da opet ne bude na štetu učenika u smislu da vam je dozvoljeno odstupanje od pet odsto", rekao je Milićević.

Uputstva nastavnicima za zaključivanje ocena

"Nastava se danas završava, mislim da je to najbolja moguća odluka. Nakon donošenja odluke Vlade Srbije, mi smo prosledili uputstvo svim načelnicima školskih uprava, svim osnovnim i srednjim školama, kako nastavnici bi trebalo da se ponašaju što se tiče ocena u narednom periodu. Nastavnici predlažu ocenu učenicima i roditeljima, a ukoliko nisu zadovoljni, onda se traži vreme i modalitet da se to popravi ako pokaže bolje znanje do 20. juna. Sve ostale vannastavne aktivnosti, celodnevni boravci, ekskurzije... Ekskurzije su završene, ali i mature, sve će biti realizovano dinamikom kako je definisano", dodaje Milićević.

Nova školska godina u septembru i rekonstrukcija škole

"Odluka Vlade Srbije je da Osnovna škola Vladislav Ribnikar bude rekonstruisana. Jedan deo će biti memorijalni centar, tražiće se modaliteti kako mališani da nastave školovanje", rekao je Milićević o novoj školskoj godini na jesen.

Moguća smena direktorke Osnovne škole "Vladislav Ribnikar"

"Ne bih prejudicirao ishod, ali mogu o proceduri da govorim. Inspekcijski nadzor je obavljen i sačinjeno je sedam primedbi. Sada je na direktorki Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" da odgovori na te primedbe, a onda se na osnovu toga donosi odluka. Čekaju nas maturski ispiti za osnovne i srednje škole", zaključio je v.d. ministra prosvete Đorđe Milićević.

