"VAŠE MALO NEKOME JESTE MNOGO" 18 godina solidarnosti i nesebične podrške organizacije "SRBI ZA SRBE" i "TROJKA IZ BLOKA"

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" osnovana je 2005. godine kada je pokrenuta sama ideja da se pomogne jednoj porodici iz Kragujevca.

Organizacija je od tada prikupila 12 mliona evra, uspostavljeno je 11 zvaničnih ogranaka, isporučena je pomoć za više od 3.200 porodica sa više od 15.000 dece.

foto: Kurir tv

U akcijama na 2.500 dogadjaja učestvovalo je do sada preko 100.000 donatora širom sveta.

Večeras se održava donatorsko veče u Beogradu u restoranu "Košuta" na Košutnjaku od 19 časova.

01:08 SRBI ZA SRBE

Protekle godine humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" prikupila je 3 miliona evra donacija kojima je pomogla 232 porodice.

Igor Rašula, predsednik humanitarne organizacije "Srbi za Srbe" kaže da je organizacija prepoznatljiva po turnirima "Trojka iz bloka".

foto: Kurir tv

- Ono što našu organizaciju čini poznatom jesu turniri "Trojka iz bloka" to su turniri u brzom šutiranju trojki, koje smo pokrenuli 2012. godine i od tada smo održali preko 500 turnira. Kao kruna svih događaja došle su donatorske večeri. Unazad već četiri godine organizujemo donatorske večeri - kaže Rašula.

Aleksa Avramović, košarkaš, ističe da će se uvek odazvati njihovom pozivu, a da mu čin dobrog dela budi u srcu ono najlepše.

foto: Kurir tv

Humanitrna organozacija "Srbi za Srbe" za svoj dosadašnji rad nagradjena je brojnim dečijim crtežima, zahvalnicama i odlikovanjima: ordenom Svetog Save Sabora Srpske Pravoslavne crkve, ordenom Svetih novoomučenika-gornjokarlovačkih eparhije Gornjokarlovačke, ordenom Krst milosrdja predsednika Republike Srpske, nagradom grada Beograda za herojsko delo. Svake godine javi se u proseku 500 porodica za pomoć sa prosečno troje dece u njima.

foto: Kurir tv

Novinar Vanja Bulić podseća da fraza "naše malo nekome je mnogo" jeste istinita.

- Ako 100.000 ljudi koji pomažu daju po 5 evra, to je 500.000 evra. Za te pare oni mogu da naprave 20 ovakvih kuća. O tome ljudi ne razmišljaju, oni kažu moje malo nekome je mnogo, ali to je zaista tako. Ako je tu sve popisano u njihovom biltenu, gde je otišao koji dinar, kada vidite ta srećna lica dece, to ne može da se montira - rekao je Bulić.

Kurir.rs/Svetozar Čubrilo

