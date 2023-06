Jubilarni ciklus programa “Zajednici zajedno": NIS ulaže u razvoj nauke i obrazovanja

Svesna činjenice da je obrazovanje glavni stub razvoja svake zemlje, a da su mladi ljudi naša budućnost, kompanija NIS raspisuje konkurs u okviru programa „Zajednici zajedno“ za 2023. godinu u čijem je fokusu podrška razvoju nauke i obrazovanja u partnerskim gradovima i opštinama širom naše zemlje.

Imajući u vidu napore države da se unaprede uslovi za obrazovanje koje podstiče ostanak mladih u Srbiji, kao i usvojenu Strategiju za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, NIS će ove godine uložiti 144,5 miliona dinara u unapređenje nastavnog procesa i infrastrukture objekata osnovnih i srednjih škola. Deo sredstava će takođe biti usmeren i na unapređenje istraživačkih i inovacionih kapaciteta i infrastrukture naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni programom što predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta. Reč je ujedno i o najvećem godišnjem iznosu sredstava koje će NIS izdvojiti za podršku lokalnim zajednicama u okviru programa „Zajednici zajedno“ od njegovog osnivanja 2009. godine. Na ovaj način kompanija NIS želi da obeleži 15 godina postojanja ovog najvećeg korporativnog društveno odgovornog programa u našoj zemlji.

Ovogodišnji programski ciklus NIS realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a prilikom odabira oblasti koja će biti podržana ove godine NIS se takođe rukovodio rezultatima ankete o stanju i potrebama u obrazovnim ustanovama u 13 lokalnih samouprava – učesnika programa.

Programom su obuhvaćeni gradovi i opštine širom naše zemlje u kojima NIS obavlja najveći deo svojih poslovnih aktivnosti: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Niš, Čačak, Zrenjanin, Pančevo, Kikinda, Kanjiža, Novi Bečej, Srbobran, Žitište i Veliko Gradište.

Prijave na ovogodišnji konkurs počinju 15. juna i traju do 8. septembra 2023. godine do 16 časova, a svi uslovi i propozicije konkursa objavljeni su na sajtu kompanije NIS, na linku: https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/ . O projektima koji će dobiti podršku za realizaciju odlučuje Komisija za izbor projekata, a rezultati konkursa biće objavljeni u drugoj polovini oktobra tekuće godine. „Ove godine obeležavamo deceniju i po trajanja našeg programa na koji smo posebno ponosni – programa ’Zajednici zajedno’. U proteklih 15 godina bili smo u prilici da u saradnji sa partnerskim gradovima i opštinama unapredimo oblasti od ključnog značaja za njihov, ali i razvoj društva u celini. Sasvim konkretno, od 2009. godine do danas, u okviru ovog programa realizovano je više od 1.000 projekata ukupne vrednosti od gotovo 1,6 milijardi dinara. Ponosni smo što u kontinuitetu doprinosimo razvoju opština i gradova u Srbiji, a ulaganje u zajednicu u kojoj poslujemo predstavlja i naše strateško opredeljenje kojem ostajemo dosledni“, izjavio je ovim povodom Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora kompanije NIS.

Dodatne informacije: NIS program društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“, koji realizuje u saradnji sa partnerskim gradovima i opštinama širom Srbije, sprovodi od 2009. godine. Program ima za cilj unapređenje kvaliteta života građana u Srbiji putem realizacije projekata u oblastima nauke i obrazovanja, javnog zdravlja i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, kulture i sporta. Tokom prethodnih 15 godina, zahvaljujući programu „Zajednici zajedno“, unapređen je rad više od 180 obrazovnih ustanova, zatim više od 40 ustanova kulture, opremljeno je 45 bolnica i domova zdravlja, uređeno je 74 dečijih igrališta i parkova, kao i 72 sportska terena i objekta. Ključni cilj programa je osnaživanje i razvoj partnerskih gradova i opština u kojima kompanija NIS posluje, sa posebnim fokusom na podršku deci i mladima, što je u skladu i sa sloganom NIS-a, „Budućnost na delu“.

Beograd, 15. jun, 2023. godine