Na teritoriji centralne Srbije pripadnici antitetorističke grupe policije locirali i uhapsili troje pripadnika tzv. kosovske policije koji su bili pod punom ratnom opremom.

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je istraga u toku, kao i da je moguće da uhapšeni stvarno nisu znali gde se nalaze, ali i da je moguće da su imali neke ozbiljnije planove, jer su kod njih pronađeni spiskove Srba.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Vladimir Marinković, narodni poslanik i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

foto: Kurir Televizija

- Predsednik je bio vrlo oprezan i nije hteo da daje nikakve podatke dok se istraga ne završi. Ono što je tu ključno za stabilnost i budućost dijaloga jeste da situacija i tim upadom dodatno eksalira. Naša policija je uradila svoj zakonski posao, uhapsila ih i privela i pravdi i videćemo šta stoji iza upada. Videli smo da je Kurti to zloupotrebio i zabraio uvoz iz Centralne Srbije. To govori da je on ušao u terminalnu fazu njegove vlasti. Čuli smo najavu Borelja da će EU primeniti konkretne mere. Vidi se da Kurti želi da protera Srbe sa Kosova i Metohiji i on neće sprovesti ni Jotu briselskog niti franko- nemačkog sporazuma - rekao je Marinković.

foto: Kurir Televizija

Beriša nije iznenađen što su kod uhapšenih specijalaca pronađeni spiskovi sa srpskim imenima:

- Mislim da je ovo situacija koju treba prepustiti tužilašvu i sudu. Pravno će ovaj slučaj biti dosta komlikovan. Imali smo ovakve situacije i ranijih godina. Ono što Kurti želi jeste da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Kako će tužilac da tretira ove specijalce kao građane Srbije ili ne? Nije čudo što su kod njih pronađeni spiskovi sa srpskim imenima, jer je Aljbin Kurti javno na sednici parlamenta izneo 36 imena Srba koje treba lišiti slobode.

06:01 KURTI ULAZI U TERMINALNU FAZU SVOJE VLASTI! Vladimir Marinković: Jasno se vidi šta je njegov GLAVNI cilj!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.