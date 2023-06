ZA KOSTU ISTRČAO 563 KILOMETRA DO SOFIJE: Lozničanin Kikanović završio ultramaraton, dočekali ga crkveni oci i ambasador

Aleksandar Kikanović, loznički ultramaratonac i humanitarac, u petak je posle pretrčana 563 kilometra stigao u Sofiju i uspešno završio humanitarni maraton za trogodišnjeg Kostu Leševića, na koji je krenuo 28. maja iz Krupnja. Na cilju ga je dočekao ambasador Srbije u Bugarskoj Željko M. Jović i predstavnici tamošnje pravoslavne Crkve, a Kikanović je zadovoljan što je još jednom trkom, na svoj način, učinio koliko je mogao za jedan bolji dečji život.

foto: privatna arhiva

- Stigao sam u Sofiju i sve je prošlo dobro. Dočekali su me crkveni oci i nas ambasador Jović ispred crkve Svete Nedelje, gde sam se pomolio moštima srpskog kralja Milutina koje tu počivaju. Drago mi je da sam uradio ono što sam obećao, a još draže će mi biti ako je to imalo osetnog efekta i pomoglo malom Kosti. Koliko znam stižu SMS poruke za Kostu, ali bih voleo ne samo da ih bude što više već da ta podrška bude nastavljena i posle ovoga maratona. Njemu je to potrebno, a nama je to jedna kafa manje u kafiću. Dobro se osećam i sad jedva čekam utorak da uživam u utakmici Bugarska – Srbija u Razgradu – rekao je Kikanović za Kurir odmah po dolasku u Sofiju.

foto: privatna arhiva

Za ovaj ultramaraton Kikanović je imao veliku podršku Opštine Krupanj, omogućili mu smeštaj u svim mestima u kojima je odmarao na ovom putu, a posebno je ponosan na blagoslov koji je stigao iz Manastira Hilandar. Od Krupnja do Sofije trčao je za trogodišnjeg Kostu koga podržava humanitarna fondacija "Budi human" i potrebno mu je 27,6 miliona dinara, a do sada je prikupljeno oko trećine tog novca. Prema podacima sa sajta "Budi human", malom Kosti je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" dijagnostikovana atrofija malog mozga i redukcija volumena supratentorijalne bele mase, a novac mu je potreban za brojne terapije, tretmane, pomagala i rehabilitacije u zemlji i inostranstvu, specijalističke preglede, putne i troškove smeštaja u toku lečenja.

foto: privatna arhiva

Slanjem SMS poruke 1331, od 200 dinara, na 3030 svako može da pomogne i podrži Kostu kome je podrška neophodna.

Inače, u poslednjih nekoliko godina Kikanović je u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, pretrčao oko pet hiljada kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra.

Kurir.rs/T.I.