NAČELNIK ODELJENJA ZA VATROGASNO SPASILAČKE JEDINICE PORUČIO: Ovo su ugrožena područja; Kanali zatrpani smećem, pođimo od sebe

Davor Vidović, načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS gostovao je u jutarnjem programu Redakcija, na Kurir televiziji, kod voditeljke Olje Lazarević.

Preneo je gledaocima stanje na terenu Srbije, izazvano masovnim poplavama i dao uvid u saniranje i predupređivanje štete.

A prema rečima resornog ministra Bratislava Gašića u Jagodini, gde je poplavljena industrijska zona, pripadnici Sektora za vanredne situacije imali su 821 intervenciju i 317 evakuacija.

Kako postupati u slučaju nepredviđenih situacija?

Vidović ističe koja su najugroženija područja.

- Naši ljudi su na terenu. Edukujemo ljude kako postupati u slučaju nepredviđenih opasnosti. Situacija se razvijala na području grada Šapca i Loznice, praktično cela Srbija je obuhvaćena. Sve je počelo sa Kosjerićem. Samim tim bujični vodotokovi nisu mogli da prime više vode, kao što su na početku mogli - kaže Vidović i nastavlja.

Isto tako, upozorava da je i mesto Lučani, kod Čačka u opasnosti.

- Pumpe u Lučanima su iscrpile vodu iz industrijskog dela, ali voda se i dalje skuplja i pronađe put do podruma... Kako dobijemo upozorenje od RHMZ o porastu padavina upućujemo apel na preduzimanje preventivnih i operativnih mera da bi mogli da deluju u slučaju da se nešto desi. Pozvali smo sve načelnike lokalnih samouprava sa kojima smo pokrenuli ceo taj proces - rekao je Vidović.

Problemi sa kojima se sugrađani suočavaju uzrokovani su najviše poplavama.

- Ostali su vlažni zidovi, vlažni podovi, gomila smeća, putevi su u prekidu, voda je porušila mostove, i to su problemi u funkcionisanju. Mi radimo na tome da se celo to stanje normalizuje. U Đunisu se izlilla Južna Morava, i tu je uvek najveći problem. Većina puteva je u prekidu i to su sada plavna područja. Ostaci vode stoje na poljoprivrednom zemljištu, ali je ipak, Jagodina najkritičnije područje - poručio je Vidović.

On je podestio na nužnost da se ponašamo kao svesni građani ove države, i da svoje smeće bacamo gde mu je mesto - a ne u reke i kanale.

- Naša kultura nije na dovoljnom nivou. Zatrpavamo kanale smećem. Izgradnja novih objekata, mnogo betona, ne dozvoljava da zemlja upije vodu. Od sebe moramo krenuti - rekao je Vidović, koji je optimističan kada je reč o posledicama poplava, ukoliko naredni dani budu sunčani.

