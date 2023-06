SVAKA ČAST MLADIĆU: Viktor je HEROJ IZ RUME, za 3,5 godine iscepao BESPLATNO preko 1.000 kubika drva! IMA SAMO JEDNU HUMANU MOLBU!

Viktor Božić (30) iz Rume tri i po godine besplatno cepa drva svima koji ga pozovu, a do sada je iscepao čak 1.138 kubnih metara ogreva! Sve to čini za bolesnu decu i jedina njegova molba ljudima je da, ako mogu i koliko mogu, uplate za njihovo lečenje.

- Završio sam tehničku školu u Rumi smer mehaničar, a trenutno radim za jednu poznatu kompaniju, gde vozim viljuškar. Srećan sam i prezadovoljan poslovima koje obavljam. Preko tri i po godine besplatno cepam drva građanima, prijateljima, komšijama, a prvenstveno najstarijima, a to sam počeo da radim kada sam se u svoju zemlju vratio sa Zapada, gde sam radio građevinske poslove.

Tamo u tuđini sam bio razočaran zbog njihovog načina života, pravo je rasulo što se tiče ljubavi i empatije među ljudima. Ponašaju se kao da su programirani, to mi se uopšte nije svidelo - počinje priču za Kurir skromni Božić i dodaje:

- Za sve ovo vreme iscepao sa tačno 1.138 metara bez dinara. Po aktuelnoj ceni cepanja drva kod nas, da sam naplaćivao svaki taj metar, zaradio bih oko 9.840 evra. Rekord mi je 27 metara sitno iscepkanih drva u jednom danu, a najmanje dva metra dnevno.

Viktor kaže da ga cepanje drva ispunjava, kao i da ne može da opiše taj osećaj zadovoljstva i sreće kada vidi osmeh na licu čoveka kome je pomogao, a ko možda nije imao sredstava da se pripremi sebi ogrev za zimu.

- Taj izraz njihovog lica meni uvek daje novu snagu i zadovoljstvo. Mnogo ljudi me zove, kako prolaze meseci i godine, mnogi su čuli za mene da obavljam ovaj posao. Ima dosta onih koji me zovu i pitaju da li je cepanje drva zaista besplatno. Gotovo da su svi u neverici kada čuju ili pročitaju oglas. Dešavalo se da mnoge odbijem, pre svega zbog obima posla, jer ne mogu istovremeno da budem na svim im adresama u određeno vreme kada me pozovu - kaže Viktor.

Naglašava i da mu je jedini cilj da pomogne bolesnoj deci, ako neko može da uplati novac.

Oglas Kruži i društvenim mrežama Na društvenim mrežama kruži Viktorov oglas u kome on navodi da besplatno cepa drva. - Ko može, neka donira za bolesnu decu - piše u oglasu uz Viktorov broj telefona.

- Ne pomažem samo tako što cepam drva već mogu da radim i druge teže poslove, poput selidbi. Takođe, izbacujem đubre onima koji nemaju unuke, sinove, porodicu da im pomognu. Neki su me nazvali i Konanom iz Rume, ali ja sam samo tu da pomognem svakome kome je pomoć potrebna. Mladima bih poručio da pomognu svakome bez nadoknade i da nikada ne traže ništa zauzvrat, jer je današnje vreme, u kom živimo bez empatije, i vreme duhovne bede.

