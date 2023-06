DANAS JOŠ TOPLIJE! OPREZ ZBOG VRLO VISOKOG UV ZRAČENJA: Letnji dani pred nama, temperatura i do 37 stepeni, a onda NAGLI PREOKRET

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 29 do 32.U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura oko 20, a najviša oko 31.

Do petka toplije, za vikend pad temperature

"Veći deo sedmice pretežno sunčano uz porast temperature - maksimalne vrednosti danas do 32 stepena, a od srede do petka od 31 do 36 stepeni. U petak uveče na severu Srbije, a za vikend u svim krajevima jače naoblačenje sa plјuskovima i grmlјavinom uz pad temperature", najavio je RHMZ.

Vrlo visoko UV zračenje

U Srbiji će, prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, danas stepen UV zračenja biti vrlo visok i većini mesta u Srbiji.

Najviši stepen UV zračenja biće u Kruševcu, Leskovcu i Prištini (9), dok će na Paliću, na Kopaoniku, u Novom Sadu i Peći biti najniži (7). U ostatku Srbije stepen UV zračenja biće 8.

UV indeksa ima 11, do 2 je nizak, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast, od 8 do 10 vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

U slučaju visokog UV indeksa potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova.

Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja. Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi treba nositi kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa "UPF - ultraviolet protection factor" oznakom.

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom. Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

Redovno treba proveravati kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

Vreme narednih dana

U sredu sunčano i još toplije nego u utorak. Biće sunčano i vrlo toplo uz temperature oko ili malo iznad 31°C. Vetar slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 31°C do 33°C. Uveče suvo i toplo. Do petka dalji porast temperatura u svim krajevima usled prodora vrlo toplog vazduha poreklom sa severa Afrike. Biće sunčano, sparno i uz vrućine sa maksimalnim temperaturama koje u pojedinim mestima mogu dostizati 37°C u petak. Za vikend promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom uz niže i prijatnije temperature.

