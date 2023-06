OVU PROGNOZU ZA LETO 2023. BOLJE DA NE ČITATE: Šokantan broj dana s kišom samo u julu?! Ovi topli dani do petka samo su pauza

BEOGRAD - Posle obilnih padavina, Srbiju očekuju prave letnje temperature, dok se pred kraj nedelje i za dane vikenda očekuju sporadične padavine.

Meteorolog Slobodan Sovilj, navodi da nas i u julu čeka oko 20 dana sa padavinama. A meteorolog Nedeljko Todorović rekao je u jutarnjem programu TV Pink da nas tokom ove nedelje očekuju temperature oko 32 stepena.

"Oko 35 će biti u julu i avgustu. Veliki broj dana sa kišom bio je već od aprila meseca. Ima mesta gde nije pala ni polumesečna količina, a negde je palo trostruko više. U lozničkom kraju u maju je palo 230 ml kiše. Pošto je bilo dosta kiše zemljište je zasićeno vlagom, tako da svaka nova padavina donosi opasnost da je zemlja ne upije. Pogotovo kada su jaki pljuskovi, voda se sliva zemljištem i u nekim vododerinama i potocima se voda skuplja i dolazi do izlivanja", kaže Todorović.

Smenjivaće se vrućine i letnje nepogode, ističe meteorolog Nedeljko Todorović.

"Leto je kod nas takvo da se smenjuju i vrućine i letnje nepogode, tako da će toga biti. Teren je i dalje zasićen. Do petka 23. juna ne bi trebalo da bude značajnih količina, već pretežno toplo i sunčano vreme. Negde između petka i subote, pa i nedelje moguća je lokalna pojava pljuskova. Ali u malom broju, nemoguće je predvideti lokacije. To je okvirno, nepredvidivo je i tačno u kom mestu će biti pljuskova sa grmljavinom", kaže Todorović za "Pink".

"Ekstremne padavine su se udvostručile u odnosu na prošli vek, i razlog toga je globalno zagrejavanje. Cela planeta je toplija, tako da u toplijoj atmosferi padavine su ekstremnije", rekao je on.

Slobodan Sovilj osvrnuo se i na vremensku prognozu koja nas čeka tokom jula i avgusta.

"Danas jeste pretežno sunčano i oko 30 stepeni, ali ovo je samo pauza. Od srede i petka očekujemo 35 stepeni u određenim mestima, ali od vikenda imamo situaciju nestabilnosti vazduha, pa nam stižu pljuskovi i grmljavina. Postoji signal da će u julu biti suficit padavina na Balkanu. Očekujemo da će u julu biti nešto više padavina nego proteklih godina. Broj dana sa padavinama koje nas očekuju u julu je 15 do 20 u pojedinim mestima i to je veliki broj dana, ali ne znači da će to biti uvek obilne padavine", rekao je Sovilj i dodao:

"U julu možemo očekivati probleme sa bujičnim vodotocima kada se događaju pljuskovi, i to se odnosi na celovite krajeve južno od Save i Dunava", rekao je Sovilj.

