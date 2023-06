Srbija uvodi izričitu zabranu fizičkog kažnjavanja dece.

Kada se mislima vratite u detinjstvo, da li možete da kažete da su u vašem odrastanju podjednako učestvovali i majka i otac? Delili su obaveze, zajedno vas vaspitavali, bili saglasni i onda kada vi niste baš bili poslušni? Prema novom istraživanju, očevi u Srbiji navodno ne učestvuju ravnopravno u obavezama oko dece, a većina smatra da je uloga oca u odrastanju mališana bitna tek od treće godine. Ovo je pokazalo istraživanje o ulozi oca u porodici koje je sprovelo Udruženje „Prvi put s ocem“, koje se već 10 godina zalaže za aktivniju ulogu očeva u životima dece.

O tome da li je uloga oca u odrastanju mališana podjednako važna kao i majčina govorila je u emisiji Puls Srbije psiholog Snežana Repac.

- U pitanju je patrijarhalni model koji kod nas još vek preovlađuje. U našoj zemlji su podjednako prisutni u firmama i majka i otac. Apsolutno je neravnopravna podela poslova. Način na koji se muška deca vaspitavaju dovodi do toga da ne izgrađuju svest o svojim obavezama. U patrijarhalom društvu muškarac je bio privilegovan zato što je on bio taj koji donosi novac. Sada to više nije slučaj - konstatovala je Repac i dodala:

- Zamislite kolliko košta radni dan jedne domaćice? Ako bi se to nadoknađivalo, njen doprinos kućnom budžetu bio bi 30.000 dinara na mesečnom nivou. To znači da žena koja radi, a uz to i kuva i sprema daje dodatni prihod domaćinstvu jer se ne koriste kućne pomoćnice. Za sve to vreme muškarac, ako ne učestvuje u tim aktivnostma on ili pomera radno vreme do 5 ili 6, ili ode po dete eventualno u školu ili u vrtić.

02:52 RAD DOMAĆICA VREDI 30.000 DINARA, A ONI DOBIJAJU SVE NA TACNI! Psiholog otkriva uzrok neravnopravne podele poslova među polovima

Naglasila je da veliku ulogu igra vaspitanje i da često majke previše štite svoje sinove što kasnije dovodi do posledica:

- Sve kreće od vaspitavanja. Majke su te koje u porodici zaštićuju svog sina, dajući mu sve na tacni. Muškarci su u gradskim sredinama više zaštičeni od svojih majki nego što su ćerke od svojih očeva.

