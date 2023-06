DEČAK RANJEN U "RIBNIKARU" OPERISAN U ČIKAGU! Ministarka Grujičić za Kurir: Oštećenja su teška, EVO U ŠTA DETE VERUJE!

- Dečak koji je teško povređen u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar" operisan je u Čikagu, kolege su zadovoljne operacijom, oštećenja su teška i trenutno je na nekakvoj specijalnoj rehabilitaciji - kaže za Kurir ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić.

foto: Nemanja Nikolić

Oporavak će, navodi Grujičićeva, trajati dugo, što i sami znaju i iz iskustva.

- To je kičmena moždina. Pitanje je, takođe, i brahijalnog pleksusa na desnoj strani. Levu ruku je prilično dobro pokretao i pre te operacije. Šta će biti s nogama, sve je neizvesno. Najvažnije je da on veruje da može da se oporavi. Psihičko stanje je jako bitno. Nemam informaciju u kakvom je trenutno stanju. Dok je bio u Beogradu imao je faze i raspoloženja i neraspoloženja. Mlad je, dečak koji je bio vrlo aktivan, odjednom je postao zavistan od komplete tuđe nege. Nije lako - objašnjava prof. Grujičić.

S dečakom su u Čikago otišli i roditelji, koji su, inače, doktori.

- Nadam da će oni, kao lekari, moći da vide kakva je to vrsta rehabilitacije na kojoj je dete i sve što nemamo ovde u zemlji pa da to i uvodimo. Uvek, i kada se prati neki pacijent, čovek može mnogo da nauči, da vidi da li postoji neka novina, da li možda mi nešto radimo bolje ne go oni. Od svakoga možete nešto da naučite - kaže ministarka.

foto: Nenad Kostić

Devojka ranjena u maskaru u Mladenovca kojoj je amputirana šaka je na rehabilitaciji.

- Kada prođe rehebilitacija videće se da li je pogodna za tu robotičku šaku. RFZO je preuzeo obavezu da sve to finansira. Kada se u bilo kojoj porodici dese takve tragedije, uvek je potrebna pomoć. Ali ne sme se pričati da država neće platiti ono što je strogo vezano za zdravlje i da se za to skuplja novac. Treba skupiti novac tim roditeljima, porodici, njoj samoj treba pomoći jer je ipak ostala bez šake. Ali, država će sve što je vezano za zdravstvo u slučaju sve te dece i tih mladih ljudi koji su povređeni, učiniti sve i platiti sve - navodi Grujičićeva.

Dodaje i da je devojčica, koja preminula u "Tiršovoj" 12 dana nakon masakra u "Ribnikaru", nažalost, od starta bila moždano mrtva.

- Ali mi smo ipak do kraja radili sve što smo mogli. Znate da time idete i protiv medicine, jer je dete moždano mrtvo, ali je dete i morate da učinite sve što možete - navodi ministarko.

Kurir.rs/J.S.S.