"CEPANJE SVETA NIKADA BLIŽE, RUSKA TEORIJA ĆE SVE PROMENITI!" Vujičić tvrdi: Ugljen-dioksid nije uzrok klimatskih promena VEĆ OVO

Klimatske promene su tema koja sve više privlači pažnju kako naučne zajednice, tako i javnosti. Dok se raspravlja o uzrocima ovih promena, još uvek nema jednoznačnog odgovora da li su one rezultat prirodnih cikličnih procesa ili su ljudski faktor i tehnologija odigrali ključnu ulogu u njihovom stvaranju.

Dragan Vujičić, novinar "Večernjih novosti", gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao klimatskih promena, ali i njihovog uzroka.

- U Glazgovu je 2021. godine bio taj klimatski samit 26. Kralj Čarls je bio predviđen od strane Davosa da upravlja klimatskim promenama. Tamo je potpisan jedan indikativan sporazum vredan 156 triliona dolara. To je plan puta kako tranformisati ovu našu prljavu tehnologiju u čistu ekološku i zelenu. Taj proces bi trebao do 2050. godine da dovede do spasa planete Zemlje - rekao je Vujičić.

foto: Kurir televizija

On se potom osvrnuo na prošlogodišnji samit na kome je, kako tvrdi, došlo do svađe između najbogatijih zemalja sveta.

- Prošle godine na klimatskom samitu u Šarm el-Šeiku došlo je do praktično svađa između najbogatijih zemalja sveta. SAD su trebale da plate 100 milijardi dolara budući da su se one razvile zahvaljujući emisijama gasova i CO2. To je bio zahtev UN. Oni su rekli da neće i da to treba da plate nerazvijene zemlje koje sada koriste neodržive energije - istakao je.

Vujičić takođe tvrdi da će ovogodišnji samit dovesti velike promene u svetu.

- Stvar se još više komplikuje jer je najavljeno da će na ovom klimatskom samitu u Emiratima ove godine koje je zadnje nedelje novembra i prve nedelje decembra, očekuje se jedna nova klimatska politika odnosno jedna nova naučna teorija. Ona opovrgava ovu teoriju o ugljen-dioksidu (CO2) kao maksimalnom zagađaču u tom antropogenom uticaju. Budući da je CO2 samo 4 odsto atmosfere, a od tih 4 odsto čovek proizovodi 3% a ostalo priroda. Zbog tih 3% strukture svetske moći traže od nas da promenimo ceo život - rekao je Vujičić i dodao:

- Rusija sada izlazi sa jednom novom teorijom, a to je njihova akademija nauka što je zvaničan stav Ruske Federacije, da su za ove klimatske promene odgovarno mešanje vodonika i ozona u atmosferi. Usled uticaja gravitacione sile Meseca i Sunca dolazi do otvaranja ozonskih rupa. Rusi dokazuju teoriju da nisu svi delovi zemlje izloženi. Pojedini jesu na mestima gde je uticaj te gravitacije najveći.

05:17 CEPANJE SVETA NIKADA BLIŽE, RUSKA TEORIJA ĆE SVE PROMENITI! Vujičić tvrdi: Ugljen-dioksid nije uzrok klimatskih promena VEĆ OVO

- To će dovesti do novog cepanja sveta. Zašto? Jer zemlje u Africi i ostale zemlje sveta koje ne žele da slede ovu ludu politiku. To je politika siromaštva jer vi morate da ugasite sve što imate, a sve će to izazvati kraj sveta. Danas je naučna činjenica ono što oni koji imaju kulturnu naučnu moć nameću. Dakle to nema veze sa naučnim činjenicama. Ljudi su naravno ogorčeni zbog toga jer su izgubili poverenje u svaku vrstu nauke - zaključio je.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs