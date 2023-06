NOVČANA POMOĆ GRAĐANIMA SRBIJE STIŽE U JULU! Ministar Blagojević: Predviđeno je pet kategorija, a evo koliki su iznosi

Skoro ceo jun mesec bio je u znaku vanrednih stanja zbog poplava. Kiša nas još ne ostavlja na miru, a mnogi su strepeli da se ne ponovi situacija iz 2014 . godine. Na sreću neće biti tako, a šta su ostavile junske kiše iza sebe, i dokle se stiglo sa procenom štete od poplava?

Na ovo i druga pitanja odgovarao je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji ministar za javna ulaganja, Marko Blagojević.

foto: Kurir televizija

- 1.600 je broj stambenih objekata koji su prema izveštajima lokalnih samoupravama oštećeni u poplavama tokom juna meseca. Neuporedivo je bila veća količina padavina nego što je to bio slučaj ranije. Država od 2014. novčano pomaže porodicama koje su pretrpele štetu u poplavama, a ovaj put će pomoć biti nešto veća nego ranije. Došlo je do porasta cena građevinskog materijala na svetskom tržištu, ne samo u Srbiji, već na globalnom nivou i ova pomoć treba da isprati taj rast cena. Pomoć je do 50 odsto veća nego ranije - rekao je Blagojević i dodao:

03:09 NOVČANA POMOĆ ŽRTVAMA POPLAVA STIŽE U JULU! Ministar Blagojević: Postoji 5 kategorija prema veličini štete, a EVO KOLIKI SU IZNOSI

- Iznos novčane pomoći građanima zavisi od štete. Što je već šteta to je iznos veći. Kreće se od 200 do 800 hiljada dinara. Štete se dele u pet kategorija. Za prvu je predviđeno 200, za drugu 300, za četvrtu 500 i za petu kategoriju koja podrazumeva najveće oštećenje pomoć je 800 hiljada dinara. Očekujem da isplata krene sredinom jula, ali sve zavisi od lokalnih samouprava. 2014. bilo je potrebno tri meseca da bi bio isplaćen privi iznos. Već 2016 je bilo dovoljno četri nedelje i ja očekujem da će to i sada biti slučaj.

Kurir.rs

