"TAKMIČENJE SA PRIRODOM JE U NAJAVI IZGUBLJENO" Kerkez o morskim "junacima": Ako želite dalje od obale, obratite pažnju na ovo!

Milan Vasić, direktor turističke agencije i Dragan Kerkez, spasilačka služba gostovali su u jutarenjem programu Redakcija i razgovarali o opasnostima od morskih životinja u moru.

foto: Kurir tv

Kerkez upozorava da pre ulaska u vodu dobro proverimo gde su mesta proverena za plivanje.

- Svi mi volimo da odemo na plaže gde nema nikoga i gde možemo biti sami, to je izazov, ali onog sekunda kada želite da izađete na otvoreno more, izlazite na utakmicu jedan na jedan sa prirodom i budite uvereni da gubite. Morate biti vrlo pametni onda kada vidite da ne možete pobeći - rekao je Kerkez.

On je istakao granicu koju svako od nas mora da postavi i da ima osećaj kada je vreme za to, pri ulasku u more, posebno za one koji ne odgovaraju samo za sebe nego i za svoju decu.

02:40 GRČKA I BEZBEDNOST KUPALIŠTA

Osvrnuo se na situaciju kada je morska struja odnela dete na gumenom čamcu, čak 2 kilometara od obale i na mogućnosti odbrane kada bi smo bili napadnuti od ajkule.

- Kada ste već došli do toga, treba se vratiti par koraka unazad i setiti da ste imali tablu za upozorenje i da pravila moraju da se poštuju. Ovaj događaj koji se desio pre par dana, ako ovo nije bila dovoljna opomena za roditelje - ja ne znam šta jeste. Ako želite da se udaljite, gledajte da budete bezbedni, da neko može da vam pomogne. Ono junačenje, vidim samo tačku od njega, to nije preporučljivo. Oprez je majka mudrosti - upozorio je Kerkez.

foto: Kurir tv

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.