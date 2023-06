DRAMA! DEČAKA (2) IZ SRBIJE ODNELA MORSKA STRUJA U GRČKOJ: Ovako treba da se ponašate u slučaju opasnosti! Slučajevi se PONAVLJAJU

Mališan je bio na gumenom čamcu, a nakon 30 minuta čovek na skuteru je došao do njega i spasao ga, objavljeno je u Fejsbuk grupi Nikana, koja objavljuje vesti iz Grčke

U grčkom letovalištu Hanioti odigrala se drama kad su vetar i morska struja dvogodišnjeg dečaka iz Srbije odneli više od dva kilometara od obale dok je bio na gumenom čamcu, objavila je grupa Nikana na društvenoj mreži Fejsbuk.

Nekoliko ljudi, uključujući i roditelje uzalud su plivali kako bi došli do dečaka, koji se sve više udaljavao. Navodi se da je agonija trajala pola sata, dok čovek na skuteru nije uspeo da dođe do deteta i izvuče ga na obalu. Sve se dobro završilo... Ali ovo nije prvi put da vetar ili morska struja dovedu do sličnih situacija, nažalost i tragičnih. Uz informaciju o dečaku priložen je video na kom se vidi akcija spasavanja devojčice iz naše zemlje dok je pre dve godine plutala na pučini na šlaufu „jednorogu“ u istom mestu pošto su je morske struje povukle.

Važno za turiste Na severu Grčke zastupljenije morske struje l Plaže u Grčkoj koje gledaju na sever su sklonije strujama nego one koje su okrenute prema jugu, zbog vetra meltemija. Struje u grčkim morima imaju suprotan smer od talasa, odnosno od obale ka dubini - navodi Grčka info.

Da su morske struje, vetrovi i talasi podjednako veoma opasni i za odrasle i za decu, potvrđuje za Kurir Stefan Mijuca, bivši koordinator spasilačke službe Bela Crkva.

- Vezano za samu situaciju, moram da napomenem veliki problem nedovoljne brige roditelja za decu dok su tu spasioci, jer se u njih uzdaju. Ako se desi da morske struje povuku odraslu osobu, tada kupač treba da prati tok struje i, ako je moguće, uhvati kontrasmer ka obali. Što se tiče deteta, ukoliko je u čamcu ili na gumi, najbolje je da tu ostane, ali je najvažnije dozivati pomoć, ne treba paničiti. Valjalo bi i da neko dobaci kanap ili uže jer je to neka vrsta prve pomoći - objašnjava Mijuca.

Saveti kako se ponašati u opasnosti Ako morska struja povuče kupača, on treba da prati njen tok ili da uhvati kontrasmer ka obali Dete koje je na dušeku ili gumi treba na njima i da ostane Dozivati pomoć, ali ne paničiti Dok je morska struja aktivna, duvaju jaki vetrovi te je poželjno nekoliko puta uzastopno mahati rukama kako bi vas spasioci uočili Zbog zamora može doći do gutanja vode ili automatske reakcije tela da blokira gornje disajne puteve kao zaštitu, i na kraju do delimičnog potapanja i utapanja Treba biti miran i sačuvati snagu umesto da je trošite plivajući protiv struje Ljudi sa obale koji žele da pomognu mogu baciti konopac ili prsluk za spasavanje Onaj ko nije obučen za spasavanje ne bi trebalo da uskače

Naglašava i da u spasavanje ne treba da ide osoba koja nije obučena za to.

- Dešavalo se da za osobom krene neki prijatelj ili član porodice koji nije iskusan u tome i da dođe do tragedije. Na moru vrebaju i talasi, jer osobu mogu da povuku, navuku na kamenje, stene ili da je potope, naročito osobe koje ne znaju da plivaju. Vetrovi mogu biti opasni kao struje, jer u suštini morska struja je vetar ispod vode. Mogu da odnesu dete, pa čak i odraslu osobu.

Slučajevi se ponavljaju iz godine u godinu 2014. dva surfera su poginula u borbi s morskim strujama na obali severne Španije tako što je jedan upao u vodu, a drugi mu je pritekao u pomoć, ali ga je struja povukla 2018. u Ulcinju je nestao mlađi muškarac u morskim talasima u blizini ušća desnog rukavca reke Bojane kad ga je morska struja odvukla daleko od obale 2019. žena iz Austrije umalo se nije utopila na otvorenom moru kod Zlatnog rta u Hrvatskoj zbog morske struje, spasla ju je posada broda 2021. u grčkom odmaralištu Antirio morska struja i vetar odneli su četvorogodišnju devojčicu na dušeku. Otac se igrao s njom u moru dok je dete bilo na dušeku. Vetar je iznenada promenio pravac, a dušek je iskliznuo ocu iz ruku 2021. Zlatko Belić (53) iz Gornjeg Milanovca utopio se u grčkom letovalištu Sarti u plićaku kad ga je talas povukao pod vodu 2022. trojica turista iz Severne Makedonije nestali su u moru kod Posidija na prvom kraku Halkidikija kad su skočili u vodu i odnela ih je struja. Dvojica su spasena, a za jednim je obustavljena potraga 2023. u Haniotiju morska struja i vetar odvukli su dva kilometra od obale dvogodišnjeg dečaka na gumi

Dugogodišnji spasilac savetuje kupače da poštuju pravila kupališta, mere i preventivu spasilaca.

- Postoje tri zastavice koje poseduje svako uređeno kupalište - zelena, žuta i crvena. Prva predstavlja idealne uslove, žuta ograničeno kupanje kad se sprema oluja, a crvena znači da je kupanje zabranjeno, tada spasioci skidaju svaku odgovornost sa sebe i ne preporučuju ulazak u vodu - zaključuje Mijuca.

