"DA JE SKUP BIO NA GAZIMESTANU, HAPSILI BI I PONIŽAVALI SRBE" Toma Fila: Mi mnogo trpimo, Zapad ne zna s kim ima posla (VIDEO)

Na velikim Vidovdanskim skupovima koji su održani u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici, pročitana je Vidovdanska deklaracija.

U njoj se, izmedju ostalog, navodi da Srbi sa severa Kosova poručuju da će, ukoliko se nad njima nastavi zulum, biti prinuđeni da odgovore svima onima koji im žele zlo i koji sanjaju rat umesto mira.

foto: Printscreen/RTS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče, povodom situacije na Kosovu i Metohiji, da "svi u svetu znaju ko pokušava da eksalira situaciju i ko se igra rata".

"Očekujem da nam zapadnjaci donesu tekst sa statutima o kojima ništa neće da nas pitaju" naveo je predsednik Srbije.

Gost Pulsa Srbije koji je diskutovao o ovoj temi je Toma Fila, advokat.

Prvo se osvrnuo na strašnu situaciju, pa je rekao da smo mi narod koji može mnogo toga da istrpi:

- To je strašno za Srbiju, mi smo poseban narod, digli smo se protiv turske carevine. Sultan Murat je krenuo na Beč, a mi smo se jedini oduprli. Bilo kako bilo, svake godine je bilo obeležavanje na Gazimestanu, gde je i normalno da se održi, ali ovog puta su pomerili lokaciju i to iz bezbednosnih razloga. Mi smo jedini narod, koji ima najveću proslavu za rat koji je izgubio. Svi narodi veličaju pobede, a mi poraz, jer nas je to najviše pogodilo. Pobeda smo imali mnogo. Jezivo je to što Zapad ne zna sa kim ima posla, mi trpimo mnogo, ali jednom kada pukne, onda stavarno pukne - započeo je Fila, pa nastavio:

00:58 DA JE SKUP BIO NA GAZIMESTANU, HAPSILI BI I PONIŽAVALI SRBE Toma Fila: Mi mnogo trpimo, Zapad ne zna s kim ima posla

- Znate li šta bi bilo na Gazimestanu? Samo bi gledali koga da uhapse, da ponize Srbe ne bi li izazvali rat. Kurti želi rat! Ne želi ZSO, i to ni u kakvom obliku. Neće nikada formirati ZSO. Kurti ne želi rat između Albanaca i nas, nego između NATO i nas. To smo probali 1999. godine i nije bilo dobro.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs