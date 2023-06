"NAĐENO BLAGO JE OD JEVREJA KOJI SU GA SAKRILI OD NACISTA!" Sagovornici Kurir TV: Iz Srbije su odvezli 12 vagona ukradenih dobara

Foto: YouTube/JustAs it is, Kurir TV

Svi svetski mediji, kao i domaći, juče su objavili neverovatnu vest o sakrivenom blagu iz Drugog svetskog rata, koje je pronađeno tokom rekonstrukcije jedne kuće u poljskom gradu Lođu.

Na stotine komada srebrnog pribora i drugih vrednih predmeta pronađeno je skriveno u dvorištu kuće u Lođu, gradu koji je pre rata, bio dom za preko 200.000 Jevreja.

Zato se i pretpostavlja da su predmeti, čija se vrednost procenjuje, pripadali jevrejskoj porodici koja je odlučila da ih sakrije tokom nacističke invazije na Poljsku.

Dragocenosti, koje su zakopane na maloj dubini, bile su prekrivene tkaninom i naslaganim ciglama, a uključuju novčiće, satove i delove lustera. Ovo je samo jedan mali deo umetnina, nakita i kulturnog blaga nestalih tokom Drugog svetskog rata.

O ovoj temi diskutovali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, dr Milan Koljanin, istoričar i Vanja Bulić, pisac.

Koljanin je rekao da su porodice sakrivale skupocenosti, pa se osvrnuo i na krađe koje su izvršene u Srbiji:

- Taj deo Poljske je bio priključen tadašnjoj Nemačkoj, a predviđen je za Germanizaciju. Čak je promenjeno ime gradu u Licmenštat. Jevreji su natrpani u jedan geto, a oni koji su hteli da sačuvaju svoju imovinu, to su radili i na način sakrivanja. Na žalost, svi ti ljudi si ubijeni, a povremeno se nađu pojedine skupocenosti. Uostalom, i na teritoriji okupirane Srbije je uništeno ili odnešeno dosta dobara iz akademija itd - započeo je Koljanin, pa nastavio:

- To je Nemcima bilo bitno, 12 vagona arhivske građe je odneseno, pre svega u Beč, tamo je bio centar. Time su hteli da dokažu da je Srbija kriva za Prvi svetski rat. Naravno, na udaru su bili Jevreji i njihova imovina, koja je isključivo bila u nadležnosti nemačkih okupacionih organa, koji su sistematski pljačkali, a potom i pobili Jevreje.

Bulić je komentarisao knjige koje su nestale ili su uništene tokom agresije nad Srbijom:

- Biblioteka je fingirano spaljena, ustvari je sve to odneseno. Između ostalog, u biblioteci je bilo oko 2.000 knjiga u rukopisu iz radnog Srednjeg veka. Zamislite ko to ima. Najznačajnija naša prepiska, Srbije sa Nemačkom, Austrijom, Rusijom... Dakle, neverovatna arhivska građa, a pre svega istorijska. Potom i soba Vuka Karadžića, Đure Daničića... Čak je i pored 350.000 knjiga, bilo je i oko 200.000 svesaka i onoga što nije knjiga. Sve to je, uglavnom, opljačkano. Nemci ne bi uništili ono što mogu koristiti.

